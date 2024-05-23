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Главное Общество

Гостей COP29 разместят в 70-ти отелях

Гостей COP29 разместят в 70-ти отелях

Для гостей COP29 будет предложено 3500 номеров в 70 отелях.

Об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29, сообщает Trend.

По ее словам, что в период COP29 будет организован трансфер из мест скопления туристов к месту проведения мероприятия.

«Для гостей COP29 будет предложено 3500 номеров в 70 отелях. Это цифры, предназначенные для начального этапа. В последующие дни это количество может быть увеличено в связи с активностью бронирования гостей. Размещение планируется в основном в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе», – сказала она.

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