Новая вспышка COVID-19 может произойти летом

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Новый всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в США летом из-за распространения варианта FLiRT. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Как отмечается в материале, сейчас в США преобладает штамм КР.2, который входит в группу FLiRT. По данным ЦКПЗ, в течение последнего двухнедельного отчетного периода, завершившегося 11 мая, на этот штамм приходится 28,2 процента случаев заболевания COVID-19. Примечательно, что в начале марта этот показатель составлял всего 3,8 процента.

Вторым по распространению за последние недели стал штамм КР.1 (7,6 процента случаев).