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Импичмент Пашиняна займет лишь несколько дней

Импичмент Пашиняна займет лишь несколько дней

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Србазан в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна займет не более нескольких дней. Об этом сообщает «Спутник».

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Галстанян подчеркнул, что две оппозиционные парламентские фракции Армении уже готовы начать процедуру.

По его словам, с утра 10 мая в республики начнутся мирные акции неповиновения, в их числе — студенческие и рабочие забастовки.

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