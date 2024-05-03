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Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем позицию Польши по вопросу регионального сотрудничества на Южном Кавказе

Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем позицию Польши по вопросу регионального сотрудничества на Южном Кавказе

Мы высоко оцениваем позицию Польши как государства-члена Европейского Союза и инициатора программы «Восточное партнерство», которая служит формированию политики Европейского Союза, продвигающей региональное сотрудничество, охватывающее весь Южный Кавказ. Об этом говорится в поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Польши Анджею Дуде по случаю Дня Конституции этой страны, сообщает «Азертадж»

В послании глава нашего государства от своего имени и от имени народа Азербайджана передал Анджею Дуде и в его лице всему народу Польши самые искренние поздравления и наилучшие пожелания: «Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Польшей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. Наше динамично развивающееся сотрудничество в экономической, транспортной, культурной и других сферах служит интересам наших стран и народов», – говорится в послании.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что две страны и впредь будут последовательно продолжать совместные усилия во имя реализации имеющегося потенциала азербайджано-польских связей, расширения сферы охвата сотрудничества и обогащения его новым содержанием.

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