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Турецкий сейсмолог: «Мощное землетрясение произойдет в Стамбуле»

Турецкий сейсмолог: "Мощное землетрясение произойдет в Стамбуле"

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр, неоднократно предупреждавший власти о высокой вероятности сокрушительных землетрясений в Стамбуле, спрогнозировал подземные толчки в мегаполисе магнитудой 7,6.

Турецкие власти планируют расселить в Стамбуле жителей порядка 1,5 млн квартир не сейсмостойких домов, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города.

Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но невозможно предсказать точно, когда ударит стихия. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 000 зданий, около 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.

«Мы ожидаем землетрясение магнитудой 7,2, максимум 7,6 в Стамбуле. Одно из этих землетрясений мы ожидаем на разломе Адалар, а другое – на разломе Кумбургаз, который соединяется с этим разломом Адалар. Если оба эти разлома «разорвутся» вместе, они могут достигнуть 7,5, но Кумбургазский разлом может вызвать землетрясения магнитудой 7,2. Эти два разлома заблокированы. Эти запертые разломы однажды разорвутся», – добавил сейсмолог.

Он пожаловался на отсутствие должной реакции, когда предупреждал о вероятности сокрушительных землетрясений в Кахраманмараше, на юго-востоке страны.

«Мы кричали и кричали о землетрясении в Кахраманмараше, но никто не слушал. Теперь мы боимся, что история повторится, мы снова говорим одно и то же: однажды все закончится», – цитирует профессора milligazete.com.tr.

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