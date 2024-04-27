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В Армении привлечены к ответственности военнослужащие, протестовавшие против делимитации границы

В Армении привлечены к ответственности военнослужащие, протестовавшие против делимитации границы

К уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих, присоединившихся к протестующим против соглашения о делимитации границ с Азербайджаном в селе Киранц Тавушской области Армении. сообщает «Арменпресс» со ссылкой на следственный комитет, распространивший по этому поводу сообщение.

В сообщении отмечается, что в 2024 году 26 апреля около 23:30 часов из изучения распространенных в интернете видеороликов стало ясно, что примерно в это же время к протестующим на трассе Киранц-Воскепар в Тавушской области присоединилась группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны РА, заявив, что они сложили оружие, то есть отказались нести отдельные обязанности военной службы и с этого момента, фактически прекратив свою службу, присоединились к демонстрантам.

Отмечается, что по уголовному производству сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные мероприятия.

 

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