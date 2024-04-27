В Азербайджане ожидается 31 градус тепла

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Обнародован прогноз погоды на 28 апреля в Азербайджане.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем – 26-31° тепла. Атмосферное давление превысит норму – 765 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 60-70% ночью и 30-40% днем.

Ожидается, что в районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах временами возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью предположительно составит 12-17°, днем – 27-32° тепла, в горах ночью – 7-12°, днем – 18-23° тепла.