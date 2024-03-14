Макрон собирается послать войска в Одессу

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости отправить французских военных в Одессу, сообщает Le Monde.

«В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», — сказал Макрон в ночь 21 февраля в Елисейском дворце, держа в руке стакан виски, передает французская газета.

Спустя менее чем неделю глава Франции высказался о возможности отправки войск публично.

По данным издания, Франция раздумывает над отправкой своих солдат как минимум с 12 июня 2023 года.