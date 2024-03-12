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Пашинян уточнил сроки вывода российских пограничников из ереванского аэропорта

Пашинян уточнил сроки вывода российских пограничников из ереванского аэропорта

Российские пограничники прекратят работу в международном аэропорту Звартноц в Ереване до 1 августа, контроль на границе будут осуществлять армянские специалисты, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«Мы просто сообщили [российской стороне], что принято такое решение, и, если не ошибаюсь, срок — 1 августа 2024 года», — приводит его заявление во время пресс-конференции издание Shamshyan. Пашинян также уточнил, что это рабочий вопрос, а не «политический или геополитический».

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