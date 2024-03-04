Такая неисполнительная Исполнительная власть Абшеронского района

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Сколько ещё раз нужно написать, что город Хырдалан Абшеронского района утопает в грязи, мусоре и антисанитарии, что жалобам жителей этого города нет конца, чтобы Исполнительная власть района, наконец, начала работать и принимать меры по устранению недостатков и предотвращению экологической катастрофы? Да, да, именно экологической катастрофы. Город, где численность населения достигает 150 000 человек, задыхается от мусора.

В Исполнительной власти района заявляют, что это годами накопленная проблема, иными словами, по логике чиновников, на ее устранение понадобится не один год. То есть не хватает мусороуборочных машин, мусорных баков, социальных работников, наконец (так теперь называют дворников, хотя суть от этого не меняется). По их словам, для того, чтобы обеспечить регулярную разгрузку мусорных баков, городу необходимо 50 мусороуборочных машин. А в распоряжении всего восемь.

Допустим, у ИВ не нашлось финансовых средств для обеспечения работников коммунального хозяйства уборочным инвентарем. Но город возник на этом месте не вчера. Где все это время были сотрудники ИВ Абшеронского района? Чем занимались? На что тратили деньги, выделяемые из бюджета? Почему так сложно привести свою территорию в порядок, черт побери? Ведь исполнительным властям из бюджета выделяется достаточно средств.

Такое отношение к работе можно назвать как угодно – неуважением к людям, проживающим на этой территории, неуважением к своему деловому авторитету, но все эти определения, однозначно, будут отрицательными. Потому как сколько бы ИВ Абшеронского района не отчитывалась перед СМИ о проделанной работе, пытаясь преподнести ее как неутомимый прилежный труд, как нечто грандиозное (поставят три фонарных столба и радуются), а в последний раз она сделала это 24 февраля, все равно результат налицо, и он – нулевой. По-прежнему в городе грязно и нет порядка. Это мы еще не говорим об отсутствии тротуаров. Точнее они есть, но носят исключительно точечный, стихийный характер: появляются там, где им вздумается, и так же внезапно обрываются.

А тем временем недостаточное количество урн на улицах крупных городов Азербайджана привело к тому, что люди попросту бросают на землю сигаретные окурки, пластиковый и бумажный мусор, жестяные банки из-под пива, колы и энергетических напитков. Отчасти причина замусоренности кроется и в отсутствии культуры у части населения, которая привыкла жить в грязи и очень комфортно себя в ней чувствует. Окраины столицы – Сабунчинский, Сураханский, Бинагадинский районы, в ужасном состоянии. Но согласитесь, что повсеместная установка мусорных урн, пусть частично, но поможет решить проблему загаженности. И потом, культуру нужно насаждать. Штрафом.

Кстати, тут же следует отметить, что на прошлой неделе наш сотрудник обратился в Жилищно-коммунальное хозяйственное объединение Сабунчинского района, чтобы там приняли меры по уборке мусора в поселке Пиршаги. Но в структуре ответили, что это не их проблема, и что граждане сами должны искать ответственных за мусор. Одним словом, работать никто не хочет, все ищут крайнего.

И почему для того, чтобы хоть как-то оправдать свою профнепригодность, мы, азербайджанцы, начинаем сравнивать себя со странами, где ситуация в обсуждаемой сфере обстоит еще хуже? А можно без сравнений, просто делать свою работу, добросовестно делать? Результат, поверьте, точно будет положительным. И если уж сравнивать, то мы не хотим быть похожи на Индию и Бангладеш, а хотим, чтобы Азербайджан стал цветущим садом, как в Исландии, Австрии, Швейцарии. Потому что именно так живут уважающие себя люди.

До каких пор руководящие должности в госструктурах будут занимать люди, которые не хотят работать и которые подставляют власти? Подставляют, потому что именно на них возложена ответственность, оказано высокое доверие. Ведь каждый негатив влечет за собой недовольство граждан, из чего вытекают новые проблемы.

Рамелла Ибрагимхалилова