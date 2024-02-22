О сложном жизненном пути профессионального разведчика

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Разведчик – одна из самых опасных военных профессий. Попасть в разведчики непросто, нужно многое уметь и знать, в этой сфере профессионалы ценятся на вес золота, потому как этот вид деятельности требует максимальной преданности родине, колоссальной эрудиции, мужества, доблести, стойкости и чести.

Сегодня сотрудник Minval.az встретился с легендарным разведчиком, председателем Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана «Альянс», полковником в отставке Шамилем Сулеймановым, которому 11 марта исполнится 89 лет.

Дорога через войну

Странно, но когда я беседовала с Шамилем Касумовичем, то какая-то генетическая память коренной жительницы Баку окунула меня в прошлое, где 10-летний Шамиль рубил дрова во дворе старого дома на улице Крупской. На календаре 1942 год. Унылое детство военного времени.

Тогда в поселке Монтина находился завод по сбору самолетов ПО-2 и другие оружейные заводы, и все эти заводы работали практически круглосуточно под девизом «Все для фронта!». Ну, а дети были предоставлены сами себе. Никто ими не занимался, ни ТВ, ни радио. Работали только драматический театр, пару кинотеатров – «Низами», «Пролетарий» (ныне Vətən) и кинотеатр «Баккомунны», и то только по воскресениям.

«Каждый день, и днем, и ночью мы ждали налетов немцев на город. Наше детское развитие было ограничено, дома часто отключали свет, а уроки мы делали при свете единственной лампы. Школы в Баку были переоборудованы под военные госпитали, куда поступала бесконечная вереница раненых. Немцы наступали, шли на Баку, но дойти, к счастью, так и не смогли. Что могли позволить себе дети войны? Ничего. Не было ни нормальной одежды, ни обуви, даже зарплаты у родителей – и той практически не было. А ели и была какая-то, то купить в магазинах было абсолютно нечего», – вспоминает Ш.Сулейманов.

В те годы с продовольствием было туго, мало кому удавалось поесть досыта. Но семье Шамиля Сулейманова в этом плане повезло больше, чем остальным: его отец – Касум Сулейманов служил в войсках НКВД и потому получал особый паек, состоявший из практически всех видов круп, макарон и вермишели, хлеба, масла и сахара. Семья была большая, и благодаря этому пайку Сулеймановы жили в относительной сытости, да еще и с родственниками делились, и голодающим соседям удавалось помочь. Как только наступал день выдачи пайка, в квартире Сулеймановых собиралось очень много народу, этим и жили. Кроме того, подразделения НКВД имели свои частные хозяйства: выше Кусаров (старое название Гусара – ред.), в горах выращивали картофель специально для семей служащих НКВД, в Сарване (Шабран) выращивали огурцы и помидоры, кукурузу, держали скот. Там же располагалось подразделение наблюдения за воздухом на подступах к Баку.

Известно, что Касум Сулейманов в первый же день ушел на фронт с полком НКВД. Когда поезд подъезжал к Ростову, налетели фашистские бомбардировщики и разбомбили весь состав. В результате налета из двух тысяч человек личного состава в живых осталось чуть больше ста человек. Выживших направили в Баку для формирования нового полка. А когда К.Сулейманов оказался в Баку, был организован и срочно отправлен спецбатальон в Нуху (Шеки), так как разведка донесла о первом фашистском десанте, высадившимся у подножья горы, где располагалась немецкая слобода.

Нацисты знали о существовании немецкой слободы, это была первая разведгруппа, засланная с целью бросить вооружение армии, дабы после оккупации безо всякого сопротивления пойти на Баку. И вот этот батальон отправили туда, и с первого же дня они стали заниматься чисткой. В течение года им это хорошо удалось, наши бойцы арестовали в костеле много людей, а весь немецкий костел выселили, потому что была опасность очередного десанта. Их выселили и отправили в Среднюю Азию.

После возвращения отца Шамиля Сулейманова в Баку произошла «смена географии»: семья переехала из комнатушки на ул. Крупской в Ичери-Шехер. Встретив день победы в школе №45, Ш.Сулейманов продолжил обучение в школе №6, и закончил ее в 1953 году.

Испытания судьбы

После окончания школы он поступил в АЗИИ на промысловый факультет. Сулейманов планировал посвятить свою жизнь освоению буровых скважин, стать инженером-нефтяником. Но судьба распорядилась иначе. На первом курсе начальник спецотдела сказал ему: «Сулейманов, вы нам нужны». У самого же Ш.Сулейманова к спецотделу было весьма настороженное отношение, так как слишком свежи были воспоминания о Сталине, Берии, Ежове.

Но после Сулейманова пригласили уже в качестве молодого кадра, он был отправлен для обучения в Могилев, где проучился полтора года, пока эту самую школу не сократили по приказу первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сломавшему тем самым хребет органам безопасности.

Шамиль Сулейманов вернулся в НГДУ, теперь уже имени 26 Бакинских комиссаров, и работал на 5-м промысле рабочим-оператором высшего разряда по добыче нефти. Спустя два месяца он стал инженером по эксплуатации на 2-м промысле НГДУ, и тогда же был избран секретарем комитета комсомола. В 1961-м ему предложили должность секретаря комсомольской организации Нефтяных Камней с перспективой перехода на работу в райком, а затем – в горком комсомола инструктором. О работе в КГБ, казалось, следовало забыть навсегда. Но в сентябре 1961 года жизнь снова круто изменилась.

По поручению Гейдара Алиева Шамиль Сулейманов был представлен руководству Министерства нефтегазовой отрасли экономики Азербайджана в качестве сотрудника КГБ, курирующего нефтегазовую отрасль. В 1962 году на нефтегазовых промыслах республики благодаря помощи КГБ были ликвидированы десятки не только технических неполадок, но и вредительские попытки нанести разрушительный урон нефтяной промышленности страны. Шамиль Сулейманов особо подчеркнул, что успех в выявлении негатива, создаваемого враждебными элементами, достигался под бдительным контролем Гейдара Алиева.

Сулейманов рассказывает, что, будучи начальником Второго контрразведывательного отдела КГБ Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев дважды в месяц проводил семинарские занятия с молодыми сотрудниками, в которых видел потенциал. В будущем большинство из этих кадров сыграли очень важную роль в разведывательной и контрразведывательной деятельности СССР и принимали активное участие в развитии и укреплении безопасности независимого Азербайджана.

Шамиль Сулейманов больше 30 лет стоял на страже интересов Родины, долгое время работал в Иране и Швеции. Историю жизни Ш.Сулейманов отражает в своих книгах. Свою деятельность в КГБ Сулейманов завершил в 1992 году. Сегодня Шамиль Касумович является председателем Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана.

Яна Мадатова