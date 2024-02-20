Хороша «шутка», ничего не скажешь

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Очередной факт буллинга, произошедший в Азербайджане, был зафиксирован «шутниками» на видеокамеру и выложен в интернет (инцидент произошел 17 января в поселке Шувелан). На кадрах происходит отвратительное действие: девочки-подростки оскорбляют и унижают ровесницу, разбивая о ее голову яйца, обрезая ей волосы и расписав лоб девочки оскорбительным жаргонным словом. Жертва безропотно воспринимает все зло, видимо, понимая, что в случае сопротивления будет жестоко избита.

Надо ли говорить, что видеокадры вызвали массовое осуждение в социальных сетях, возмущенные увиденным пользователи призывали правоохранительные органы к наказанию девушек, причастных к издевательствам над ровесницей. Были и такие, которые высказывались с осуждением в адрес родителей жертвы, задаваясь вопросом: почему ребенок не оказывает сопротивление, не дает отпор хулиганкам и спокойно воспринимает унижение?

А действительно, почему? Слабохарактерность? Комплексы? «Воспитание» по принципу «ты девочка, а потому не отвечай никогда никому?». Но следствие разберется, так по крайней мере заявили в МВД республики.

На самом деле такая подростковая жестокость не типична для Азербайджана. Она характерна, к примеру, для России, но не для Азербайджана. Наше общество всегда отличалось толерантностью, добротой. Неслучайно, положительные качества азербайджанского общества неоднократно подчеркивали приезжающие в страну гости. И вдруг – такое.

Понятно, что факты притеснения сильными слабых случались в любые времена и в разных странах, и при любом общественном строе. Даже во времена, когда пионерия и комсомол являлись сдерживающими факторами, случаи издевательства школьников друг над другом имели место быть. Правда, и порицались они достаточно сурово, и наказание было жестким: детская комната милиции, общественный суд, последующее исключение из школы, что максимально портило получение «путевки в жизнь». А вообще, многие факты скрывались, от общественности их утаивали, особенно, если родители шли с покаянием к директору, обещая лично разобраться с нашкодившим чадом и поручались за своего ребенка. Но так или иначе, воспитанные дети от таких хулиганов держались подальше, дабы не портить репутацию.

Сегодня времена иные, и приходом в жизнь современных технологий началась своеобразная «героизация» таких неформальных типов, бравирующих своей дерзостью. И нет того самого сдерживающего фактора, способного остановить зарвавшихся хулиганов. Нет каких-либо общественных организаций при школах, способных направлять детскую и подростковую энергию в полезное русло. Правда, есть приемник-распределитель для несовершеннолетних, но вот только никаких отчетов о его деятельности, по которым можно отследить борьбу с преступностью среди несовершеннолетних, к сожалению, нет. Дети предоставлены сами себе.

Между тем директор школы №156 Гюляр Исмаилова, в которой училась жертва издевательств, рассказала, что происходящее на видео никак нельзя назвать буллингом, так как, по ее словам, девочки являются соседками, они просто «шутили», никто ни над кем не издевался, все происходило с «обоюдного согласия». Тем более не во время занятий, не на территории школы, к тому же, две участницы инцидента не являются ученицами школы №156. В этой школе учится только та, кто на голове ровесницы яйца разбивал.

«Но у нее нет никаких психологических проблем и отклонений», – уверено добавляет Г.Исмаилова.

Понятно, что директриса хотела отвести от школы «громы и молнии», которые обязательно должны были последовать за этим происшествием.

Тем не менее по факту «шутки» было возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство). Как заявил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, уголовное дело по данному факту было возбуждено по причине наличия признаков состава преступления – хулиганства. Следственные действия продолжаются.

«Помимо этого, наказание грозит и тем, кто снимал видео и выложил в интернет», – добавил Э.Гаджиев.

Кроме того, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под наблюдение семьи участников инцидента. Об этом в соцсети написал представитель учреждения Теймур Марданоглу.

В свою очередь, сотрудник Minval.az обратился с вопросом к председателю «Союза детей Азербайджана», правозащитнице Кямале Агазаде, отметившей, что девочка, над которой издеваются подростки, страдает «синдромом жертвы», слабохарактерная и зажатая, со слабой моторикой.

«Да, такие жертвы были, есть и будут, но меня больше интересуют активные и пассивные участники инцидента: те, кто смотрел, снимал, смаковал, выставлял в сеть. Что касается агрессивной участницы инцидента, то она проецирует свое поведение на других. Поясню: написав нецензурное слово на лбу жертвы, она проецирует таким образом свое непристойное поведение на ней, пытаясь самоутвердиться. И все это неадекватное поведение говорит о глубинных внутренних комплексах», – отметила правозащитница.

По ее словам, наказание будет, скорее всего, условным. Но желание отомстить за свое наказание у агрессивно девочки останется. И потому стране необходимы исправительные центры для реабилитации тяжелых подростков, которые, помимо официального наказания, должны пройти реабилитацию у психологов и психиатров, дабы вернуться нормальное общество законопослушным гражданином, а не клокочущим злобой и раздираемым внутренними комплексами и глубоко несчастным человеком.

Но завотделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова придерживается иного мнения. В своем заявлении, сделанном по данному случаю, она отметила, что основание для помещения подростков-правонарушителей в исправительные учреждения для несовершеннолетних несколько иное, и зависит от состава преступления. В данном случае к виновным следует выбирать более гуманные меры наказания, нежели в отношении подростка, совершившего серьезное преступление. Кроме того, следует учесть также и тот факт, что несовершеннолетние находятся в периоде развития, а потому предпочтительнее выбирать в их отношении профилактические и воспитательные меры.

Преподаватель Кафедры метрологии и стандартизации качества Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, эксперт по вопросам образования Сабина Алиева считает, что воспитанием должны заниматься не только родители, но и педагоги, коллектив. Но обе эти жизненно важные системы в Азербайджане работают из рук вон плохо.

«Подмена понятий, ценностей – вот как можно охарактеризовать ситуацию, в которой сегодня растут наши дети. Подавляющее большинство не видит хороших, добрых сказок, родители не читают детям книг (да и сами не читают тоже). Как понять мам, которые с 2-3 лет уже дают ребенку в руки мобильный телефон, чтобы он не отвлекал от «более важных» дел, например, в фитнес-зал сходить или сериал посмотреть, или с подружками в соцсети пообщаться? А ведь наши мамы уделяли нам максимальное внимание. А передачи для детей! А книги, а фильмы! Где все это добро, которое террабайтами закачивалось в наши детские умы и сердца? Вот, в чем корень проблемы. Дети слишком рано взрослеют, и чувствуют, что родителям не до них», – сказала она.

По мнению Сабины Алиевой, очень важным и нужным шагом государства в плане развития образования и воспитания должно стать открытие «родительских университетов», и озаботиться этим вопросом должны Минобразования и Минздрав.

«Кстати, подобный опыт существует в странах Прибалтики и в соседней России тоже. Сначала это были пилотные проекты, а теперь количество этих университетов растет, потому что таким образом желающие стать родителями (или уже являющиеся родителями) получают всю необходимую информацию от учителей, психологов и врачей, читающих лекции по воспитанию и процессу дошкольного обучения. В Азербайджане такой институт просто необходим, ибо проблем в сфере воспитания у нас очень много. А прежде, чем воспитывать ребенка, сам родитель должен быть воспитанным. Взять, к примеру, страшное убийство пятерых человек, совершенное психопатом. Он был сыном директора школы, которая изначально дала ребенку неправильное воспитание и всячески покрывала его проступки. И таких невоспитанных детей у нас очень много. А все потому, что сами родители не получили должного воспитания, живут в условиях «ментального клише», рано выдают девочек замуж, не имея ни малейшего понятия о том, что организм 13-14-летнего ребенка не приспособлен к деторождению. Эти люди не понимают, что кровосмешение пагубно для здоровья нации. Именно для этого и должны создаваться «Родительские университеты». Понимаю, что будет трудно, как ранее было с обязательной медпроверкой перед заключением брака. Но мы добились того, что сегодня проверяют всех, желающих вступить в брак, и это приносит свои положительные результаты. Точно также следует и родителей обучать, и, в первую очередь, объяснять им, что детство – особое время, в котором мир познается через призму добра и общения, а не через гаджеты, в которых столько взрослого мира, что детская психика порой просто не выдерживает», – резюмировала педагог.

Очень хочется, чтобы общество наше стало добрее, чище, милосерднее. Но для того, чтобы оказаться однажды в прекрасном мире, начинать нужно с детства, на территории которого не место насилию и злу.

Яна Мадатова