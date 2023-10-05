Супруга Зеленского потратила на шоппинг в Нью-Йорке более $1 млн (фото)

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Супруга украинского президента Елена Зеленская потратила в магазинах Нью-Йорка более $1,1 млн.

Об этом написало издание The Nation.

О тратах первой леди Украины в нью-йоркских бутиках сообщила изданию бывшая сотрудница Cartier. По ее словам, Зеленская посетила бутики во время своего официального визита в Нью-Йорк. По данным американских СМИ, Зеленская является давней поклонницей Cartier и даже побывала в знаменитой резиденции дизайнера бренда. Визит первой леди Украины в бутик закончился скандалом. Она нагрубила пытавшейся ей помочь сотруднице, после чего эта сотрудница была уволена. По ее словам, Зеленская в окружении охраны скупила несколько премиальных ювелирных изделий на сумму более 1,1 миллиона долларов. Об этом свидетельствует копия чека с покупками первой леди Украины, которую смогла сделать экс-сотрудница.

Зеленская выступила на Генеральной Ассамблее ООН, в рамках своего выступления попросив Запад об оружии и деньгах для Украины.