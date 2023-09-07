В Бакинской компании уволили сотрудника, обойдя закон законным путем

96 Просмотров

О том, как в Азербайджане при помощи норм трудового права легализуют необоснованные увольнения, думаем, наслышаны многие. Людей ставят перед фактом, принуждают писать заявление об уходе по собственному желанию, либо подводят их действия под статьи Трудового кодекса, чтобы не выплачивать компенсацию и в случае жалобы доказать законность своего решения. Но часто то, что написано в документах, которые выглядят вполне логично, противоречит истине. Формально порядок, предусмотренный законом, вроде бы соблюден, но фактически имеет место масса нарушений и, при должном усердии работники, столкнувшись с подобной несправедливостью, могут добиться возмещения материального и морального ущерба, а также наказания для недобросовестного работодателя.

Надо сказать, что работодателя, фактически оклеветавшего и обвинившего своего работника в нарушениях, уволившего его по статье, дабы избавиться и не платить по счетам, не волнует судьба человека. Некоторые ошибочно полагают, что если они занимают высокую должность, то и с людьми могут поступать так, как им заблагорассудится, и плевать на то, что чувствуют униженные подчиненные. Он – начальник, и этим все сказано.

Одним словом, в Азербайджане растет количество необоснованных увольнений. И все это происходит в период специального карантинного режима, продленного до 2 октября 2023 года, на время действия которого на расторжение трудовых договоров по желанию работодателя в Азербайджане наложен мораторий. Вот работодатели и изворачиваются, как могут – законным путем обходят закон. Работодатели не предупреждают об увольнении, ставят перед фактом и в итоге вынуждают писать заявление об уходе по собственному желанию. Уверенные в своей безнаказанности, руководители советуют работникам не распространяться об этом нигде, дабы не портить свой безупречный «послужной список» выговорами и статьями кодекса. Если же работник не соглашается с позицией руководителя, в ход идет угроза увольнением по статье Трудового кодекса (ТК).

С подобной несправедливостью столкнулась жительница Баку, менеджер фирмы Prime group magazin MODY’S Вера Хаирова (1976 г.р.). С жалобой на незаконные действия руководителя фирмы В.Хаирова обратилась в редакцию Minval.az. Параллельно потерпевшая обратилась с жалобой в Трудовую инспекцию и Администрацию президента. Причем в Трудовую инспекцию Хаирова обратилась еще 1 сентября, за четыре дня до своего увольнения, поскольку уже тогда возникли подозрения на то, что ее хотят уволить по статье 72 ТК.

По словам Хаировой, в период с 14 по 27 августа она пребывала в отпуске, но несмотря на это, находилась на регулярной связи со своим непосредственным руководителем – Мединой Гасымовой. Однако 17 августа Гасымова заблокировала деловые переписки в WhatsApp. Тогда Хаирова написала другому руководителю – Рустаму Гасымову, но он перенаправил ее к бухгалтеру, Фирузе ханум, и велел сдать всю свою работу, а также передать контакты клиентов, что Хаирова и сделала.

В.Хаирову отстранили от проекта, забрали рабочий компьютер, однако открытым текстом претензий к ней не предъявили, но посоветовали написать заявление об уходе по собственному желанию. Когда же 28 августа она вышла на работу, ей сказали, что поскольку компьютера у нее нет и она отстранена от проекта, лучше, если она переждет дома, пока руководство не решит, как с ней поступить. 29 августа Хаирова вновь вышла на работу, но ее снова отправили домой. Бухгалтер всячески удерживала ее от того, чтобы она вышла на работу. Более того, несмотря на отстранение от проекта Хаирова продолжала отвечать партнерам и коллегам, дабы не тормозить рабочий процесс.

Спустя же три дня Рустам Гасымов уволил Хаирову согласно статье 72 ТК, обосновав свое решение тем, что Хаирова три дня без причины не выходила на работу, и сославшись на невозможность связаться с ней по телефону. Тогда как все эти дни Хаирова вела переговоры и переписки с бухгалтером и Р.Гасымовым. То есть на рабочем месте искусственно создали условия для нарушения Хаировой статьи 72 Трудового кодекса, препятствуя ее выходу на работу.

Все эти обстоятельства потерпевшая описала в своем письме в Трудовую инспекцию. Обратившись к Гасымову, она потребовала, чтобы он выдал ей зарплату за август и компенсацию в размере двухмесячной зарплаты, так как руководитель фактически нарушил порядок, установленный законом, не предупредил Хаирову об увольнении и не предоставил ей время для поиска нового рабочего места. А ведь Хаирова – кормилица семьи из пяти человек и на ней обязательства по банковскому кредиту на крупную сумму.

Но Гасымов ограничился лишь тем, что выдал ей зарплату за август, а компенсацию выплачивать отказался, заявив, что это она ему должна, потому что якобы обанкротила магазин.

В свою очередь, мы связались с самим Рустамом Гасымовым и дали понять, что он своими действиями нарушает нормы трудового права. Однако Гасымов так не считает, он заявил, что он не доволен работой Хаировой, и поэтому решил уволить ее.

«Но в таком случае вы должны были начать разговор с Хаировой именно в этом ключе, и выразить ей свои претензии по работе, а потом уже (в случае, если она не смогла бы доказать обратное), предупредить о расторжении трудового контракта, дав время на поиски работы. Вы же отняли у нее компьютер, отстранили от проекта и не дали выйти на работу, всячески препятствуя этому, чтобы потом обвинить ее в самовольной неявке и подвести под статью 72 ТК», – сказали мы Гасымову.

Но несмотря на все это, Гасымов утверждает, что он прав и заявляет, что не собирается выплачивать Хаировой компенсацию, так как считает это несправедливым. Уже после этого разговора Хаировой пришло уведомление об увольнении по статье, и буквально час после того, как она получила уведомление, пришло оповещение о том, что она уже уволена.

Между тем в Трудовой инспекции сообщили, что приняли письмо Хаировой к производству и приступили к изучению вопроса. Надеемся, что инспекция объективно расследует обстоятельства увольнения и защитит нарушенные права Веры Хаировой.

Поскольку в такую неприятную ситуацию может попасть каждый из вас, мы считаем своей обязанностью проинформировать читателей о том, при каких обстоятельствах может быть расторгнут трудовой договор, и на что вы можете рассчитывать в таких случаях.

Согласно статье 70 Трудового кодекса АР, договор может быть расторгнут руководителем в следующих случаях: при ликвидации предприятия; при сокращении численности или штатов работников; при принятии компетентным органом (аттестационная комиссия педагогов, совет директоров, научный совет, орган исполнительной власти) решения о несоответствии работника занимаемой должности из-за недостаточного профессионального уровня, квалификации; при невыполнении работником своих обязательств по трудовому договору, либо при грубом нарушении обязанностей, перечисленных в статье 72 ТК АР; если работник не оправдал себя в течение испытательного срока; при достижении работником предельного возрастного ценза.

Грубым нарушением трудовых обязанностей со стороны работника считаются: невыход на работу в течение дня без уважительных причин, за исключением собственной болезни, а также болезни или смерти близких родственников; появление на работе в пьяном виде либо под воздействием наркотиков и психотропных веществ; нанесение материального ущерба работодателю; нарушение правила охраны труда, нанесение вреда здоровью товарищей по работе или их гибель по этой причине; умышленное распространение производственной, коммерческой или государственной тайны, либо невыполнение обязательств по сохранению этой тайны; повторное нарушение трудовой функции в течение 6 месяцев; допущение на рабочем месте административных проступков или деяний уголовного характера.

Основаниями для расторжения трудового договора могут стать также случаи, не зависящие от воли сторон. Они указаны в статье 74 ТК АР. Таковыми являются: призыв работника на военную или альтернативную службу; вступившее в законную силу постановление суда о восстановлении на должности ранее работавшего там работника; полная нетрудоспособность без перерыва более шести месяцев, приговор суда об осуждении работника к лишению права управления транспортным средством, лишению права заниматься определенной деятельностью, лишению свободы; подтверждение постановлением суда недееспособности работника; смерть работника; возвращение работника на свое рабочее место после увольнения в запас со срочной действительной военной службы.

Основанием для расторжения трудового договора может служить также выявление факта занятия педагогической деятельностью лицом, которому законом запрещено это делать.

Запомните, что для расторжения трудового договора может быть использовано только одно из оснований, предусмотренных в статьях 68, 69, 70, 73, 74 и 75 ТК АР.

А теперь самое главное, что должен знать каждый – гарантии работникам при расторжении трудового договора. Они предусмотрены статьей 77 КТ АР.

Так, при уменьшении численности сотрудников или сокращении штатов, до прекращения трудового договора работник должен быть официально уведомлен работодателем. Сроки уведомления зависят от трудового стажа работника.

Если последний имеет стаж до одного года, то должен быть предупрежден не менее чем за две недели вперед. При наличии трудового стажа от одного года до пяти лет, предупреждение должно быть сделано за четыре недели вперед.

Если трудовой стаж насчитывает от пяти до десяти лет, то работодатель обязан предупредить работника за шесть недель вперед. Работник же с трудовым стажем свыше десяти лет должен быть предупрежден не менее чем за девять календарных недель.

Уведомительный срок предусмотрен законом в целях создания условий для поиска работником нового рабочего места. Поэтому работодатель обязан не менее, чем раз в неделю освобождать работника от исполнения трудовой функции. При этом заработная плата должна быть сохранена.

При расторжении трудового договора по причинам ликвидации предприятия или сокращения численности или штатов, работнику выплачивается выходное пособие в зависимости от трудового стажа.

При наличии трудового стажа до одного года выплачивается пособие в размере среднего месячного заработка.

Стаж насчитывает от одного года до пяти лет. Тогда выплачивается не менее 1,4-кратного размера среднего месячного заработка. При стаже от пяти до десяти лет выплачивается пособие не менее 1,7-кратного размера среднего месячного заработка, свыше десяти лет — не менее двукратного размера среднего месячного заработка.

Законом также предусмотрена замена уведомительного срока на выплату единовременной зарплаты — она возможна при согласии двух сторон во время расторжения трудового договора.

Так, вместо двухнедельного уведомительного срока работодатель выплачивает работнику зарплату не менее чем в 0,5-кратном размере среднего месячного заработка. Четырехнедельный уведомительный срок может быть заменен зарплатой в 0,9-кратном размере среднего месячного заработка. Шестинедельный уведомительный срок приравнивается к зарплате в 1,4-кратном размере месячного заработка. Девятинедельный уведомительный срок может быть заменен зарплатой в 2-кратном размере среднего месячного заработка.

Отметим, что в коллективных договорах, в трудовом договоре могут предусматриваться более высокие суммы выплат.

При расторжении трудового договора по причинам призыва на военную службу и восстановления на определенной должности работника решением суда работодатель выплачивает пособие в размере не менее двукратной среднемесячной заработной платы.

При расторжении же трудового договора в связи со смертью работника наследникам умершего выплачивается пособие в размере не менее трехкратной среднемесячной заработной платы.

Если трудовой договор прекращается в связи со сменой собственника предприятия, работодатель должен выплатить компенсацию как минимум в трехкратном размере среднемесячной зарплаты.

В заключении отметим, что члены семей шехидов, участники войны, жены солдат и офицеров, лица, на чьем иждивении двое и более детей, не достигших 16 лет, лица с инвалидностью (производственная авария), вынужденные переселенцы и беженцы имеют преимущества для сохранения на работе при сокращении работников.

Рамелла Ибрагимхалилова