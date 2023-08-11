Как получить образование в ЕС и изменить свою страну к лучшему

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«Для меня было очень сложно вернуться к учебе, потому что я получила диплом 10 лет назад и мое предыдущее образование было связано с совершенно другой сферой», ‒ рассказала Александра Лыса из Украины, которая в этом году закончила Колледж Европы в Натолине (Варшава, Польша).

Александра ‒ одна из 40 стипендиатов из стран Восточного партнерства, которые воспользовались возможностью учиться в этом колледже благодаря программе EU4Youth.

«В Колледже Европы в Натолине мы готовим студентов из стран Восточного партнерства мыслить вне дисциплинарных границ, вне предубеждений, поощряем их расширять свои контакты и смотреть более широко на Европу, ЕС, и международные отношения в целом», ‒ объясняет Якуб Кубица, руководитель программ по коммуникациям и культуре Колледжа Европы в Натолине.

Благодаря программе EU4Youth студенты могут получить в этом колледже степень магистра гуманитарных наук в области европейских междисциплинарных исследований. В учебе особое внимание уделяется внутренней и внешней политике ЕС, а также конкретным тематическим областям, таким как миграция, цифровой и энергетический переход, а также борьба с дезинформацией в контексте войны России против Украины.

Выпускники отмечают, что такое образование поможет им в развитии своих родных стран, поскольку колледж накопил высокий уровень экспертизы в вопросах расширения Европейского союза и сотрудничества ЕС со своими соседями.

«Я решила подать заявку на участие, ведь я хотела расширить свои границы и приобрести больше навыков, чтобы я могла вернуться в Молдову и внести свой вклад в европейский путь моей молодой страны. Я считаю, что интеграция Молдовы в ЕС сейчас важнее, чем когда-либо, учитывая неопределенность в международной политике», ‒ сказала Янина Жапалау из Молдовы, которая шесть лет жила в Румынии и получила там степень бакалавра и магистра.

Уникальные возможности программы

Это программа обучения в Колледже Европы в Натолине представляет собой 10-месячный последипломный курс по европейским междисциплинарным исследованиям, на который могут податься выпускники университетов: обладатели степени магистра или бакалавра.

Идея программы – объединить людей из самых разных областей, таких как международные отношения, право, политология, экономика, филология, история, журналистика, и даже студентов из STEM, которые изучали, например, медицину или биологию. Главное требование к участникам – интересоваться европейской политикой (в широком понимании), функционированием Европейского союза, историей и механизмами европейской интеграции.

Первый семестр программы дает студентам фундаментальное понимание процесса европейской интеграции. Второй семестр – более глубокое представление об одной из четырех специализаций, которые могут выбрать учащиеся: связи с общественностью и политика ЕС; ЕС и мир; ЕС и соседние страны; европейская история и цивилизация.

«Европейский колледж известен тем, что сюда приезжают преподавать ученые и практики со всей Европы и из-за ее пределов. Учебная программа включает в себя две ознакомительные поездки в ЕС и соседние страны. Студенты приезжают примерно из 30 разных стран, а в кампусе проводятся национальные дни, чтобы помочь вам познакомиться с разными культурами. Если сравнивать с моим родным университетом, эта академическая программа уникальна из-за ее междисциплинарного подхода и возможности учиться у экспертов в этой области», ‒ добавила одна из выпускниц, Цисана Немсицверидзе из Грузии.

Что касается системы оценивания, то в учебном году проводятся две экзаменационные сессии, в каждой из которых студенты сдают от пяти до семи экзаменов. Система оценок – французкая, с баллами от 0 до 20. За учебные поездки, упомянутые Цисаной, вы также получаете баллы ECTS.

«Форматы экзаменов были для меня совершенно новыми. У меня никогда не было открытых или домашних экзаменов. Было интересно узнать об этих форматах, однако я все же предпочитаю устные или закрытые экзамены», ‒ говорит Александра Лыса из Украины.

Наконец, студенты должны написать магистерскую диссертацию, которая по объему ближе к бакалаврской: в ней должно быть от 12 000 до 18 000 слов.

«Одно важное замечание для дипломной работы: выбирайте тему, в которой вы уже ориентируетесь, это сэкономит ваше время на исследование чего-то совершенно нового. Постарайтесь начать работу над ней пораньше, не ждите до второго семестра», ‒ посоветовала Александра.

Одним из важнейших компонентов программы – постоянная коммуникация с лицами, принимающими решения в государственном и частном секторе, представителями неправительственных организаций, СМИ и учеными из университетов.

«Кроме того, у нас есть ряд внеучебных мероприятий. Например, колледж посещают главы государств. В этом учебном году у нас по инициативе наших студентов состоялась прямая видеосвязь с президентом Владимиром Зеленским, который ответил на наши вопросы. Свои видеопоздравления прислал и президент Литвы Гитанас Науседа. Кроме того, наш кампус посещал президент Черногории, а открывал учебный год президент Северной Македонии», ‒ сказал Якуб Кубица.

Правила приема и преимущества

Онлайн-заявки на учебу в 2024/2025 учебном году будут приниматься с октября 2023 года до середины января 2024 года.

Желающие податься на программу должны иметь степень магистра или четырехлетнюю степень бакалавра. Затем кандидаты должны подать официальную онлайн-заявку на поступление. Полное руководство можно найти здесь, и также важно соблюдать языковые требования. Рабочими языками являются английский и французский, и кандидаты должны иметь минимальный уровень B2 для одного рабочего языка и минимальный уровень B1 для другого.

«Важным моментом является то, что вы можете подать заявку уже на вашем последнем курсе обучения. Мы собираемся открывать заявки в октябре, и процесс приема длится до середины января. Студенты, которые перейдут на свой последний год обучения осенью 2023 года, могут подать заявку на 2024/2025 учебный год в колледже Натолина уже в октябре этого года», ‒ объясняет Якуб Кубица.

Ни для каких стран нет особых квот. Организаторы заявляют, что стараются максимально разнообразить студенческий состав.

Минимальный возраст кандидатов ‒ 21 год. Что касается возрастных ограничений для абитуриентов, то сама программа EU4Youth ориентирована на молодых людей в возрасте до 35 лет. Но это не единственная стипендиальная схема, которая предлагается в Колледже Европы. Вы можете просмотреть доступные стипендии здесь.

В сегодняшние трудные времена молодые люди также выбирают образование из-за возможностей и преимуществ, которые оно предлагает. В дополнение к образованию на курсе, колледж создал сильную сеть поддержки выпускников.

«По нашей внутренней статистике, 90% выпускников находят свою первую оплачиваемую стажировку или первую оплачиваемую работу в течение трех месяцев после выпуска. Пока студенты учатся в колледже мы предоставляем им возможность консультироваться с нашими специалистами по вопросам карьеры, предлагаем профессиональное обучение, а также налаживаем контакты с компаниями и государственными учреждениями», ‒ сказал Якуб Кубица.

Он также отметил, что когда выпускники претендуют на должность, связанную с ЕС, им редко приходится объяснять, что такое Колледж Европы. «Я бы сказал, что Европейский колледж ‒ это сильный и узнаваемый бренд в этой сфере», ‒ добавил Кубица.

Всего за 30 лет существования натолинского кампуса здесь обучалось почти 340 студентов из стран Восточного партнерства. И в последние три учебных года они смогли воспользоваться стипендиальной программой в рамках программы «EU4Youth Phase III по трудоустройству и предпринимательству молодежи», совместно финансируемой ЕС и Министерством иностранных дел Литвы, реализуемой Министерством иностранных дел Литвы и внедряемой Литовским центральным агентством управления проектами в странах Восточного партнерства (Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине). Стипендии от EU4Youth полностью покрывают плату за обучение и проживание в кампусе.

«Не бойтесь подаваться!»

Мы попросили выпускников этого года дать свой совет по процессу подачи заявок и поделиться им ниже:

«После того, как вы сделаете этот шаг, вы будете сидеть за одним столом со студентами, профессорами и чиновниками высокого уровня, которые поделятся с вами уникальными идеями и знаниями, с ними вы сможете обсудить новые для себя темы – все это придает смелости действовать. Люди и образовательный процесс дадут вам ясность, и в то же время заставят вас понять, как все подвергать сомнению через аналитическую призму».

Янина Жапалау (Молдова). У нее две степени бакалавра (одна в области европейских исследований) и степень магистра. Она также принимала участие в программе Erasmus+ до своей учебы в Натолине.

«Не бойтесь, пусть незнание французского языка (или чего-то еще) не помешает вам подать заявку. Будьте любопытны, используйте возможность общаться с людьми из разных стран и учить языки».

Александра Лыса (Украина). Последнее высшее образование она получила в 2012 году и до подачи заявки на программу строила карьеру в общественных организациях и органах местного самоуправления в Виннице.

«Если вы заинтересованы подать заявку на участие в программе, мой совет ‒ готовьтесь усердно учиться. Однако не забывайте совмещать образовательный процесс с общественной жизнью. Опыт кампуса в Натолине уникален, и друзья, которых вы там заведете, останутся с вами на всю жизнь».

Цисана Немсицверидзе (Грузия). Она получила степень бакалавра международного права в Тбилисском государственном университете в 2019 году и работала в Департаменте по вопросам гражданства и миграции Агентства по развитию государственных услуг.

Ольга Консевич