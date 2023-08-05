Почему бездействует премьер-мракобес?

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При одном упоминании названия Индия воображение охотно пускается в виртуальное путешествие. Невероятно причудливая гамма красок самобытной страны, ее природное разнообразие, особенности многогранной культуры и достижения в сфере высоких технологий поневоле воссоздают в представлениях идиллическую картину.

Но при всей экзотичности образа страны индийская действительность имеет и другую, пугающую сторону. У нее огромный черный двор, которую населяет почти полумиллиардная армия нищих и бездомных. Целые поколения десятков народов, каст и племен рождаются и умирают на улицах или же в открытой местности, не зная, что из себя представляет понятие крыша над головой.

С момента обретения независимости (1946) кабинеты министров сменяют друг друга, разные партии приходят во власть и уходят, но ни одна из них не ставит перед собой программную цель борьбы с нищетой. Ее масштабы поистине ужасающие, и невозможно ее обуздать. Уж настолько прирост беспризорного населения не поддается контролю.

Но особенности внутренней жизни таковы, что огромной массе бездомного люда отведено свое место в решении политических задач. Особенно это проявляется в преддверии выборов или же в эксклюзивных случаях .

Нет, избирательные органы страны не обременяют себя заботой о привлечении маргиналов и нищих к избирательным участкам. Черная масса банально превращается в орудие политических сил с миссией физического уничтожения мусульман.

Зловещая практика хорошо знакома политтехнологам ныне правящей партии «Бхаратия джаната парти» (БДП), духовным отцом которой является премьер-министр страны Нарендра Моди.

О нем речь пойдет чуть позже, а пока немного о том, что происходит сегодня в густонаселенном штате Харьяна. Там в очередной раз запущен маховик погромов мусульман. В ходе них, как это обычно происходит, живьем сжигают людей на кострах, совсем как во времена инквизиции в Европе.

Их имущество изымается в пользу погромщиков, мечети поджигаются, здания передаются местным индуистским структурам и организациям, которые наряду с другими функциями умеют манипулировать бродячей массой.

Сообщается, что за прошедшие сутки сожжено несколько десятков мечетей в городах Нух и Гургаон, разгромлены сотни магазинов и учреждений, принадлежащих мусульманам. Начался стихийный исход последователей исламской религии на виду у всего сообщества.

Ужас не в том, что международные инстанции не реагируют на происходящее в штате Харьяна, а в том, что политика мусульманских погромов в Индии превратилась в неотъемлемую часть общественно-политической жизни. ООН, международные правовые институты, словно в рот воды набрали, и преспокойно наблюдают за тревожными событиями, продолжая называть Индию «демократическим государством, занимающим ведущие позиции на азиатском континенте».

Теперь о действующем премьере Нарендре Моди, человеке, который гордится собственной запредельной исламофобией. Он поныне доказывает приверженность к радикальному мракобесию и ксенофобии зловещими распоряжениями.

В большую политику он влез в 1998 году, когда возглавил избирательную кампанию своей партии в штатах Гуджарат и Химачал-Прадеш. В октябре 2001 года стал главным министром Гуджарата. В 2007 году был переизбран на третий срок, а в 2012 году и на четвёртый.

В начале нулевых, как только перед ним засветились перспективы карьерного взлета, он под видом программной цели партии развернул всенародную кампанию гонений на мусульман. Очевидцы страшных сцен свидетельствовали, что без пяти минут губернатор лично участвовал в актах насилия над гонимыми.

Позже, заняв кресло губернатора, с балкона служебных покоев наблюдал санкционированные им же новые кампании уничтожения мусульман.

Поговаривали, что от гари и запаха горящего человеческого мяса в столице штата Гандинагаре дышать было невозможно. Но губернатор ничуть не морщился и не спешил с балкона в кабинет. Наоборот, еле сдерживал чувство удовлетворения, потому как происходящий кошмар был его политтехнологическим приемом.

Все, кто знает о преступной сущности его идеологии, по-разному выражают отношение к изуверствам главы кабинета. Осуждающие его пороки соотечественники и международные наблюдатели категоричны в своих суждениях, и все называют своим именем: «Моди – преступник во власти, и он рано или поздно ответит за преступления против человечности».

Разделяющие его взгляды сторонники же предпочитают наделять его мягкими эпитетами наподобие «противоречивая фигура», или «своенравный политик», от чего его преступления не обнуляются. По нему плачет тюрьма, потому что его деяния не имеют срока давности, и он должен помнить об этом.

Резкую критику сообщества вызвали его действия во время вызвавшего большой резонанс Гуджаратского погрома 2002 года. Международные правовые структуры обвинили его «в не предоставлении защиты соотечественникам-мусульманам». Несмотря на это, Моди, пользуясь поддержкой бесчинствующих босоногих масс, заручился поддержкой индуистского населения.

Ему ставили в заслуги экономический рост штата за 2000-е годы. Но одной из причин этого роста была экспроприация имущества мусульман, которое без промедления превращалось в стартовый капитал различных индуистских дельцов, прикрывавшихся щитом правящей партии.

В сентябре 2013 года Нарендра Моди стал кандидатом в премьер-министры от БДП и возглавил предвыборную кампанию парламентских выборов 2014 года. Воспользовался соцсетями, а айтишники обеспечили ему систему трёхмерных голограмм, чтобы общаться напрямую с избирателями даже в виртуальном пространстве.

И вот что любопытно. В избирательной платформе его программным слоганом стал мессидж: «Национализм – наше вдохновение, а развитие и хорошее управление – наша цель».

Не обошлось без фальсификаций, Моди победил, заняв вожделенное кресло. Дождавшись признания своей победы от главного конкурента, а оно последовало с опозданием, победитель поторопился разместить свой мессидж в Twitter: «Индия победила! Впереди хорошие дни».

Сдается однако, что забыл добавить, что «хорошие дни» подразумевались только для индусов и никак не для мусульман, которых по общим подсчетам в Индии насчитывается порядка 200 миллионов. Это примерно 15% от всего населения.

Как ни парадоксально, в 2015, 2016, 2018 годах Моди вошел в десятку самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, из чего напрашивается вывод, что политика этно-религиозного экстремизма, которую активно продвигает индийский премьер, никак не мешает ему пользоваться благосклонностью влиятельных иностранных кругов. Его жалуют на Западе, считая одним из выдающихся деятелей современности.

Если учесть, какой оборот в европейских странах, да и в тех же США, набирают кампании по сожжению Корана, как открыто западные экстремисты стимулируют исламофобию и тюркофобию, не мудрено, что Моди зачислен в стан своих в так называемом продвинутом мире.

Кстати вспомнить, что на последних парламентских выборах Индии (2019), когда позиции БДП заметно пошатнулись, и западные политтехнологи не исключили провал партии Моди, премьер, недолго думая, экстренно запустил машину мусульманских погромов. Страшные сцены произошли в семи штатах. В результате партия отъявленных националистов во главе с премьер-мракобесом отстояла позиции.

На примере армяно-азербайджанского кризиса Дели не случайно занимает сторону Армении, ведущие силы которой по идеологическим соображениям разделяют воззрения лидера БДП. Не зря говорят «рыбак рыбака видит издалека». Поистине традиции объединяют, а они ведь бывают не только добрыми, но и уродливыми.

Получается, официальный Дели под началом тирана-исламофоба готов выступать спонсором всех, кто борется против мусульман и тюрков.

Мусульмане Индии пережили не одну волну страшных гонений и погромов, и если власть в стране будет под контролем нездоровых сил, то это добром не кончится. Спираль зла обязательно прервется. И не факт, что ужасу положат конец сами мусульмане.

Индия не обделена здоровыми силами. Ресурс тирании вырабатывается, и идеологии этно-религиозной нетерпимости обязательно будет положен конец.

Интересно, как будет позиционировать злой гений Моди без власти?!

Тофик Аббасов