Прошло 148 лет со дня основания национальной печати Азербайджана

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Сегодня азербайджанские медиа переживают качественно новый этап своего развития, сообщает «Азертадж».

Прошло 148 лет со дня создания национальной печати Азербайджана. День выхода в свет первого номера газеты «Экинчи» 22 июля отмечается в Азербайджане как День национальной печати.

Создание азербайджанской национальной печати связано с именем одного из основоположников просветительского движения, ученого и публициста Гасан бека Зардаби. Гасан бек, основавший в 1875 году газету «Экинчи», появление которой вызвало большой резонанс на всем Кавказе, был ее издателем, редактором и корректором. Большой вклад в издание газеты внесли также Мирза Фатали Ахундзаде, Сеид Азим Ширвани, Наджаф бек Везиров, Аскер Ага Горани и другие представители азербайджанской интеллигенции.

Хотя в свет было выпущено всего 56 номеров «Экинчи» (с 22 июля 1875 года по сентябрь 1877 года), газета, положившая начало традиции печати в Азербайджане, сыграла неоценимую роль в становлении и развитии национальной прессы. Газета «Экинчи», взявшая на себя в основном просветительскую миссию, за короткое время завоевала популярность как среди интеллигенции, так и среди простых граждан. Газета стала средством для просвещения людей, информирования их об общественно-политических процессов. Большое влияние на развитие общественно-политической и художественной мысли оказали видные деятели интеллигенции того времени, пропагандировавшие на страницах газеты «Экинчи» просветительские и демократические идеи, однако, поскольку это было неприемлемо для царской России, издание «Экинчи» вскоре было прекращено.

С тех пор азербайджанская пресса, переживавшая различные периоды упадка и возрождения, продолжала выполнять функцию зеркала, отражающего взгляд общества на происходящие в стране процессы.

Неоценимы заслуги общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в развитии национальной печати Азербайджана, как и во всех других областях. Его возвращение к власти в 1993 году по настоянию народа открыло новый этап в истории азербайджанской печати. С отменой цензуры в 1998 году в стране были заложены основы свободы слова и печати, что, естественно, придало серьезный импульс развитию национальной журналистики.

Сегодня Президент Ильхам Алиев продолжает оказывать средствам массовой информации и журналистам Азербайджана такую же поддержку и заботу, которые к ним проявлял великий лидер. В стране действует полная свобода слова и печати, в настоящее время в Азербайджане издаются многочисленные газеты и журналы, действует широкая сеть информационных агентств, теле- и радиостанций, развивается интернет-журналистика. На современном этапе истории азербайджанская пресса, в результате развития информационных технологий и реализации реформ, стала частью глобальной информационной сети.

Печать, которую называют зеркалом общества и которая является одной из динамичных сфер, постоянно открыта для обновления. Появление социальных сетей, стремительный процесс глобализации в медиа-пространстве и развитие национальной печати обусловили насущность совершенствования существующей законодательной базы, в связи с чем возникла необходимость подготовки нового законопроекта о СМИ. В 2021 году в Азербайджане был принят Закон «О медиа». Документ, состоящий из 9 глав и 78 статей, определяет организационно-правовые и экономические основы деятельности медиа-субъектов в стране, а также общие правила получения, подготовки, передачи, производства и распространения массовой информации.

Создание Указом Президента Ильхама Алиева «Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике» от 12 января 2021 года Агентства развития медиа (MEDIA) не только создало возможности для углубления реформ в медиа-пространстве, но и вдохнуло новую жизнь в национальную печать.

Большой резонанс вызвало проведение организованного MEDIA 22 июля прошлого года в Шуше Международного медиафорума по случаю Дня национальной печати. Впервые после обретения Азербайджаном государственной независимости азербайджанские журналисты отпраздновали свой профессиональный праздник в культурной столице страны Шуше, освобожденной после почти 30-летней армянской оккупации. Помимо представителей СМИ и государственных деятелей Азербайджана, в форуме, прошедшем под девизом «Глобальные тенденции и новые вызовы в медиа», приняли участие представители прессы из 20 стран. Международный медиафорум, проведенный в Шуше по случаю Дня национальной печати, стал знаменательным событием в истории азербайджанских СМИ.

Широкое празднование юбилеев национальной печати, оказание регулярной помощи средствам массовой информации, меры, принимаемые для усиления социальной защиты работников печати, являются составной частью государственной заботы об этой важной сфере.

Азербайджанские средства массовой информации достойно выполнили свой долг как в Первой, так и во Второй Карабахских войнах, и стали предвестниками нашей грандиозной Победы. Роль печати и деятельность журналистов, которые принимали участие в операциях на передовой не только передавая новости с фронта, но и в рамках программы мобилизации, в донесении до мира реалий об Азербайджане в период 44-дневной Отечественной войны и в послевоенный период неоспоримы. Благодаря профессионализму и самоотверженности представителей СМИ до мировой общественности была доведена полная информация о справедливой войне Азербайджана, а также о военных преступлениях, совершенных военно-политическим руководством Армении против азербайджанского народа. Среди отличившихся в боях за Карабах и удостоенных различных наград немало журналистов, сменивших перо на оружие ради освобождения родных земель.

Следует особо подчеркнуть, что важнейшую миссию по донесению до мира реалий об Азербайджане выполнил сам Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Исключительную роль в победе Азербайджана в информационной войне сыграли содержательные и основанные на фактах интервью главы государства более чем 30 международным средствам массовой информации в период Отечественной войны.

Национальные СМИ, неустанно выполняющие миссию по распространению информации о реалиях Азербайджана, внесли значимый вклад в борьбу против вражеской пропаганды в ходе 44-дневной Отечественной войны. Они также успешно продолжают эту работу и в послевоенный период. Азербайджанские медиа играют активную роль в доведении до граждан страны и мировой общественности заявлений Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также информации о широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению, которые ведутся на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях.

В информационной войне, которая непрерывно продолжается в современную эпоху, работники печати всегда отличались своим профессионализмом и патриотизмом. Журналисты страны и сегодня решительно продолжают борьбу за справедливое дело азербайджанского народа.