На Глобальном медиафоруме Ильхам Алиев ответил на вопросы журналистов

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Как уже сообщалось, 21 июля начал работу Шушинский Глобальный медиафорум на тему «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». На форуме выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает «Азертадж».

Выступление Ильхама Алиева публикуем без изменений:

-Уважаемые гости, дамы и господа, добро пожаловать в Карабах, в Шушу.

Я очень рад видеть вас здесь и благодарю за то, что вы приняли наше приглашение и участвуете в Шушинском глобальном медиафоруме – знаменательном событии для нашей страны и, конечно же, для Карабахского региона.

Шуша уже официально является культурной столицей Азербайджана. Но в то же время Шуша – символ нашей победы, мира, потому что Вторая Карабахская война закончилась именно после освобождения города Шуша. Вы приехали сюда через освобожденные территории – из Физулинского аэропорта по дороге, которую мы позднее назвали «Дорогой Победы». Этой дороги не существовало ни в советское время, ни в период оккупации. Эта дорога была открыта благодаря мужеству и духу наших героев. Мы двигались по направлению города Шуша, по пути освобождая города и села. Шуша является символом нашего мужества. В Шуше уже было проведено несколько международных мероприятий, в том числе Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», Дни поэзии Вагифа, несколько спортивных соревнований международного уровня, а теперь и Глобальный медиафорум. Город сохраняет свою самобытность, несмотря на то, что был целенаправленно разрушен во время оккупации.

Я предпочитаю не произносить длинную речь. Будет, наверное, лучше побольше участвовать в обсуждениях и отвечать на интересующие вас вопросы. Поэтому сейчас я лучше закончу и предоставлю слово модератору.

Модератор: Ваше превосходительство, прежде всего, разрешите поблагодарить Вас за то, что Вы сегодня находитесь вместе с нами. Дамы и господа, как отметил господин президент, мы находимся здесь для проведения обмена мнениями.

Господин президент, с Вашего позволения, мы примем вопросы участников. Хочу сообщить, что некоторые участники заранее представили свои вопросы с тем, чтобы мы могли сэкономить время. Я зачитаю их по порядку. Но мы попросим участников по мере появления вопросов передавать их господину президенту.

Господин президент, с Вашего позволения начнем?

TRT World, Турция – Ора Байракдар. Пожалуйста.

Ора Байракдар: Господин президент, благодарю за приглашение. Мой вопрос связан с Победой в Карабахе. Мы знаем, что связи между нашими странами находятся на высоком уровне. Однако исключительное значение в этих связях представляют личные отношения лидеров. Мы знаем, что Ваше превосходительство находится в прекрасных отношениях с президентом Турции господином Эрдоганом, и эти особые отношения сыграли особую роль в освобождении Карабаха.

Господин президент, президент Турции уже избран на очередной пятилетний срок. Это означает, что вы будете вместе работать и в предстоящие пять лет. Думаю, что это – прекрасная возможность. Господин президент, в чем будут заключаться Ваши приоритеты в очередные пять лет? То есть что мы должны сделать вместе, каковы наиболее актуальные вопросы с точки зрения сотрудничества с Турцией?

Президент Ильхам Алиев: Вы абсолютно правы. Я думаю, моя личная дружба с Президентом Эрдоганом известна не только региональному, но и всему мировому сообществу. И это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности. Но также хочу сказать, что отношения между народами Азербайджана и Турции основаны на многолетней дружбе и братских связях. Это великолепная основа для развития наших стран и взаимной поддержки. С первых дней, я бы сказал, даже с первых часов Второй Карабахской войны Турция, ее народ и лидер были бок о бок с нами. Заявление, сделанное Президентом Эрдоганом в первые же часы Второй Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок, стало большой моральной поддержкой для нас. На протяжении всех 44 дней войны мы чувствовали поддержку наших братьев. Президент Эрдоган несколько раз публично заявлял о позиции Турции. Одновременно об этом говорили и другие государственные чиновники. Это была большая морально-политическая поддержка Азербайджана.

После Победы во Второй Карабахской войне Азербайджан и Турция формализовали свои отношения. Эти отношения были де-факто отношениями между союзниками. Но мы формализовали их подписанием знаменитой Шушинской декларации. Это событие произошло в нескольких сотнях метров от этого отеля и возвело наши отношения на уровень союзнических. И это действительно большое достижение для наших стран, для наших народов. Эта декларация фактически открывает перед нами новые горизонты, хотя и до этого Азербайджан и Турция демонстрировали единство, солидарность и взаимную поддержку во многих областях. В контексте широкой повестки дня нашего сотрудничества она охватывает много областей, включая политические отношения, энергетику, торговлю, транспорт, оборону, оборонную промышленность и т.д. Поэтому проще назвать те области, в которых мы не очень продвинулись, чем те, в которых мы тесно сотрудничаем. Я не сомневался, что мой брат Президент Эрдоган будет переизбран, так как то, что он сделал для Турции за двадцать лет пребывания у власти, является демонстрацией преданности своему народу и своей стране. Сегодня Турция является одним из мировых лидеров, а международное влияние Турции растет год от года. И, конечно, в Азербайджане трудно найти человека, который был бы недоволен результатами выборов. В ближайшие пять лет мы обязательно продолжим наше тесное партнерство. Мир меняется, меняется ситуация в регионе. Нам необходимо стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Нам нужны устойчивый мир и безопасность в будущем. Турция играет очень важную стабилизирующую роль как на глобальном уровне, так и, в частности, на уровне региональном. Политика Турции направлена на региональную безопасность и региональное развитие, что высоко ценится как в Азербайджане, так и за его пределами.

Как вы знаете, после выборов Президент Эрдоган уже посетил Азербайджан с государственным визитом. Это уже стало традицией между нами. Я делаю то же самое после своего переизбрания. У нас была возможность обсудить вопросы нашего будущего сотрудничества еще до этого, на церемонии инаугурации. Наверное, я не буду раскрывать все, о чем мы договорились. Но думаю, не трудно догадаться, что в ближайшие годы Турция и Азербайджан будут играть все более важную роль не только в нашем регионе. Конечно, мы будем использовать наш потенциал для сближения наших стран.

Модератор: Журналист из США Джеймс Флу.

Джеймс Флу: Благодарю, господин президент, мой вопрос связан с существующими угрозами против Азербайджана. Каковы, по-Вашему, основные угрозы в отношении Вашей страны?

Президент Ильхам Алиев: На самом деле после освобождения наших территорий мы не видим каких-либо потенциальных угроз для нашей страны. Потому что, во-первых, нет внутренних угроз, страна стабильна, уровень солидарности азербайджанцев высок как никогда, экономическое развитие страны очень впечатляет. Не хочу вдаваться в детали, но те, кому это интересно, могут убедиться, что экономика Азербайджана самодостаточна, основанием для чего служат наши собственные ресурсы и эффективное управление. А предыдущие угрозы, самые старые, исходили от Армении в связи с ее оккупационной политикой. И эта угроза существовала, в том числе и в этом конкретном месте, на протяжении почти тридцати лет. Теперь с этой угрозой, в общем, удалось справиться. Но, конечно, мы должны быть начеку. Мы не должны забывать наше прошлое. Мы не должны забывать, что наши соседи нанесли нам удар в спину, когда мы этого не ожидали в начале 1990-х годов. Воспользовавшись хаосом и дезорганизованностью азербайджанского правительства, они оккупировали наши территории. Мы также не должны забывать, что и сейчас, несмотря на итоги Второй Карабахской войны, в разных сегментах армянского общества, в том числе в правительстве и в других слоях общества, есть люди, которые живут реваншистскими идеями и не скрывают этого. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий. И с этой целью сразу после Второй Карабахской войны, несмотря на нашу славную победу, на мужество и дух, продемонстрированный нами на поле боя, мы сразу же приступили к углублению реформ в оборонной сфере. Могу сказать, и я об этом уже публично говорил, что сегодня наша армия намного сильнее, чем три года назад. Считаю, что это необходимо, учитывая наш исторический опыт, а также исходя из того, что нормы международного права грубо нарушаются. Мы видим, что международное право работает избирательно. Мы сталкиваемся с этим на протяжении многих лет. Мы поднимали свой голос, призывая учитывать четыре резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с наших земель. Но эти резолюции не выполняются. И сейчас эта тенденция распространяется. Когда международное право не работает, когда подписи мало что значат, единственной гарантией мира остается сила. Вместе с этим мы не можем исключить потенциальные угрозы, которые могут возникнуть в будущем, потому что ситуация в мире и в нашем регионе достаточно непредсказуема. Но пока уровень внешних угроз не очень высок. Наверное, еще и потому, что мы готовы управлять этими угрозами и защищать себя.

Михаил Гусман: Если позволите, я задам свой вопрос. Меня зовут Михаил Гусман. Я представляю агентство ТАСС.

Уважаемый господин президент, чуть более года тому назад – 23 февраля мы в агентстве ТАСС имели честь Вас приветствовать вместе с коллегами, часть из них находится здесь в зале, руководителями российских СМИ. Это было на следующий день после того, как Вы подписали Московскую декларацию с Президентом России. Прошло больше года. Мир находится в весьма турбулентном состоянии. Азербайджан после победоносной 44-дневной войны последовательно ведет работу, но пока не получается заключить мир с Арменией. Россия ведет специальную военную операцию. И все-таки, как Вы оцениваете развитие этого меморандума, подписанного с Вами? Как он реализуется? Каковы его перспективы? Есть ли проблемы в реализации этого Меморандума, который подписали 22 февраля в Москве? У меня, правда, будет еще второй вопрос. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Думаю, что Декларация, подписанная в феврале прошлого года, – это этап в развитии отношений между Россией и Азербайджаном. Декларация вобрала в себя историю развития этих отношений, которые развивались по-разному в разные периоды независимости, но вышли на уровень стратегического партнерства, как обе страны это объявляли на протяжении многих лет. И это было на самом деле так, потому что, если посмотреть на объем работы, выполненной двумя странами, то видно, что обе стороны были нацелены на укрепление сотрудничества и на сотрудничество, нацеленное на конкретный результат.

Мы с вами хорошо знаем глубину этих отношений, и сфера нашего взаимодействия достаточно обширна. На протяжении многих лет одной из таких сфер был вопрос урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а именно, урегулирование нагорно-карабахского, армяно-азербайджанского конфликта, где Россия играла важную роль в качестве посредника, а также сыграла важную роль и в прекращении боевых действий. Мы все хорошо помним те дни. И именно российская сторона была тем связующим звеном между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду между руководством, 9 ноября 2020 года, когда шло согласование трехстороннего Заявления. Поэтому подписание Декларации о союзническом взаимодействии имело прочную основу.

Что касается периода, который мы переживаем после подписания, то этот период совершенно новый для мира, для нашего региона, в том числе для России и для нас. Но несмотря на это, несмотря на такое серьезное изменение геополитической ситуации, развитие отношений между Россией и Азербайджаном за время с момента подписания Декларации шло достаточно успешно. Было много контактов на высшем уровне, были контакты на уровне глав правительств, глав внешнеполитических ведомств и других представителей правительств и общественных структур. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что пункты Декларации выполняются. Самое главное, что есть политическая воля на уровне руководства. Пользуясь возможностью того, что здесь представлены представители медиа, и вы будете обсуждать завтра и послезавтра и сотрудничество также, и проблемные вопросы, хотел бы сказать, что те небольшие шероховатости, которые мы видим и в российских средствах массовой информации в отношении Азербайджана, и в азербайджанских средствах массовой информации по отношению к России, они не имеют никакого влияния на политику Азербайджана и России.

Мы это четко знаем. Но это тоже, как говорится, дань времени, когда медиапредставители полностью свободны в своих оценках. Поскольку ситуация меняется драматически, в том числе и в нашем регионе после Второй Карабахской войны, и ситуации в мире после начала российско-украинской войны, то, естественно, разные оценки, разные анализы и разные мнения неизбежны. Но опять же, пользуясь возможностью, хочу сказать, что во всяком случае на политическую волю азербайджанского руководства такие моменты не влияют. Поэтому думаю, что и будущее наших отношений будет таким же позитивным и успешным, как и в прошлые годы. С учетом того, что Вы начали на азербайджанском языке, я думаю, что Вы второй вопрос можете задать прямо сейчас. Иначе очередь может не дойти.

Михаил Гусман: Спасибо, уважаемый господин Президент. Но тогда, прежде чем я его задам, я хотел бы выразить огромную благодарность Вам и организаторам этого форума, потому что мне выпало счастье быть одним из первых в освобожденной Шуше два года назад, и Шуша преобразуется невероятно, просто поразительно. И форум организован по-настоящему на уровне самых высоких международных стандартов. Поэтому огромное спасибо за этот форум.

Мой второй вопрос другого плана. Азербайджан на протяжении последних нескольких лет успешно возглавлял Движение неприсоединения. Я имел честь месяц назад беседовать с Вашим будущим преемником в роли руководителя Движения неприсоединения – Президентом Уганды Мусевени, который выразил огромное удовлетворение тем, как Азербайджан в эти годы возглавлял Движение, фактически вдохнул новую жизнь в это Движение. У меня поэтому два вопроса. Каким Вы видите дальнейшее продвижение этого Движения, в каком направлении оно должно двигаться? И более частный вопрос: за время того, как Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, целый ряд институтов был образован: Женский форум, Молодежный форум. Здесь присутствуют медиа. Не считаете ли Вы возможным, как лидер Движения неприсоединения, организовать медиафорум Движения неприсоединения, может быть, здесь, в Азербайджане?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, очень хорошая идея. Думаю, что она будет полностью воспринята нашей стороной. У нас осталось не так-то много времени, поскольку наше председательство заканчивается в начале следующего года. И поэтому, для того чтобы успеть это сделать, наверное, надо нам вместе работать. Как вы знаете, инициатива наказуема, поэтому приглашаю вас также активно принять участие в подготовке такого мероприятия. Это будет очень полезно, тем более с учетом того, что, как вы отметили, Движение неприсоединения – я без ложной скромности могу сказать – за время председательства Азербайджана получило новое дыхание.

Не секрет, что в последнее время влияние Движения постепенно деградировало и оно превратилось практически в определенную площадку для обсуждения определенных вопросов, которые не имели особого продолжения. Мы, так же, как и к любой работе, и к этой работе отнеслись с большой ответственностью и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. И думаю, тот факт, что председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на один год, а по факту даже уже на полтора года, говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована. Я в дополнение к тем форматам, которые Вы отметили, добавил бы еще и парламентскую платформу, это тоже очень важный элемент в плане институционального развития. Мы считаем, что именно по этому пути Движение и должно идти. Безусловно, после того как мы передадим наши полномочия Уганде через несколько месяцев, мы будем еще определенное время, пока Уганда будет председательствовать, в тройке и, естественно, будем активно участвовать в деле консолидации усилий, наполнения деятельности Движения конкретными результатами.

Должен сказать, что во время COVID мы проявили лидерство в привлечении внимания мировой общественности к этой проблеме. Азербайджан, как председатель, был одной из стран, которая активно выступала против вакцинного национализма, не опасаясь никого, называла страны их именами – те, которые закупали в пять раз больше вакцин, чем им было нужно, в то время как многие бедные страны оказывались незащищенными. То есть это было, помимо всего прочего, просто бессовестно. По нашей инициативе была создана база данных в странах Движения, которая была использована и Всемирной организацией здравоохранения, не говоря о том, что мы выделили 10 миллионов долларов США на гуманитарную и финансовую помощь и многим странам оказали помощь вакцинами. То есть страны Движения увидели, что эта структура, хоть она и не организация, но может добиваться своих целей.

На саммите в Баку, когда мы брали председательство, я сказал, что мы будем защищать международное право, справедливость и легитимные интересы стран-членов. Думаю, что с этой задачей мы успешно справились. Также хочется верить, что, после того как мы передадим полномочия председателя, позитивная динамика будет продолжаться. Во всяком случае, мы будем делать все для того, чтобы так и было.