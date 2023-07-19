«Венский вальс под дудук»: МИД Австрии обслуживает по Карабаху интересы Кремля |
Стамбул подготовят к возможному разрушительному землетрясению |
Предотвращена попытка сепаратистов установить фортификационные сооружения в Агдамском направлении |
МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении |
Начался священный Мухаррам |
Зеленский: Россия хочет лишить независимости бывшие республики Советского Союза |
Азербайджан представил отчет об армянском минном терроре |
Комиссия: В Союдлю нарушались правила безопасности и экологии |
Зеленский: Путин – фашист, у него руки по локоть в крови |
Главное Политика

В Армении заявили, что не договорились с Азербайджаном о карте для демаркации

В Армении заявили, что не договорились с Азербайджаном о карте для демаркации

Армения и Азербайджан не договаривалось о какой-либо карте, которая должна быть в основе при проведении демаркации.

Об этом Sputnik Армения сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Ранее стало известно, что 12 июля вице-премьер Армении Мгер Григорян и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев провели четвертое заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности.

«Никакого решения по какой-либо карте не принято», – сказали в офисе вице-премьера.

Теги:
Из этой рубрики
В Армении заявили, что не договорились с Азербайджаном о карте для демаркации
Политика

В Армении заявили, что не договорились с Азербайджаном о карте для демаркации

2023/07/19, 14:07
Макрон: Мелкий мошенник или интриган?
Политика

Макрон: Мелкий мошенник или интриган?

2023/07/19, 13:59
Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана
Политика

Ильхам Алиев принял премьер-министра Узбекистана

2023/07/19, 10:59
Кого пугает «мягкая сила» Азербайджана?
Политика

Кого пугает «мягкая сила» Азербайджана?

2023/07/19, 10:04
МИД: Утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" являются политической авантюрой Армении
Политика

МИД: Утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» являются политической авантюрой Армении

2023/07/19, 08:50
Барзани осмотрел Центр Гейдара Алиева (фото)
Политика

Барзани осмотрел Центр Гейдара Алиева (фото)

2023/07/18, 23:04
Мирзоян обсудил с Хельгой Шмидт вопросы безопасности на Южном Кавказе
Политика

Мирзоян обсудил с Хельгой Шмидт вопросы безопасности на Южном Кавказе

2023/07/18, 22:25
Макрон обвинил Путина в решении "сделать продовольствие оружием"
Политика

Макрон обвинил Путина в решении «сделать продовольствие оружием»

2023/07/18, 22:20
Мирзоян готов продолжить диалог с турецкой стороной
Политика

Мирзоян готов продолжить диалог с турецкой стороной

2023/07/18, 20:17