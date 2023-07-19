В Армении заявили, что не договорились с Азербайджаном о карте для демаркации

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Армения и Азербайджан не договаривалось о какой-либо карте, которая должна быть в основе при проведении демаркации.

Об этом Sputnik Армения сообщили в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Ранее стало известно, что 12 июля вице-премьер Армении Мгер Григорян и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев провели четвертое заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности.

«Никакого решения по какой-либо карте не принято», – сказали в офисе вице-премьера.