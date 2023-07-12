Армяне снова обстреляли позиции азербайджанской армии

163 Просмотров

12 июля в 09:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского района, были обстреляны из стрелкового оружия членами армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Как сообщает Минобороны, кроме того, с 10:50 до 12:10 подразделения ВС Армении обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Забух Лачинского района, со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района.

Нашими подразделениями, дислоцированными на указанных направлениях, приняты адекватные меры реагирования.