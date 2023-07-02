Турецкие войска уничтожили 9 террористов РКК

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Турецкая армия нейтрализовала на севере Ирака еще 9 террористов РКК. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в результате проведенных операций были нейтрализованы девять боевиков РКК.

«Турецкие вооруженные силы продолжают антитеррористическую операцию на севере Ирака. Девять террористов РКК, обнаруженных в зоне проведения операции Pençe-Kilit, были нейтрализованы атакой с воздуха», – отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции продолжат антитеррористические операции в регионе до полного искоренения террористической угрозы.