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Армения не является союзником России в войне с Украиной, утверждает Пашинян

Армения не является союзником России в войне с Украиной, утверждает Пашинян

Армения не является союзником России в войне с Украиной, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News.

“Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это заметно: мы – не союзники России в войне с Украиной. И наше ощущение от этой войны, от этого конфликта – это тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения”, – сказал он (цитата по News.am).

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Пашинян указал на уязвимость позиции Армении: на Западе страну считают союзником России, в то время как в России так не думают.

“Кажется, что есть способ избежать всех этих столкновений, но правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем меньше становится возможность для маневрирования. Мы избегаем этого не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас самих много проблем, которые не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других вопросов,” – добавил премьер.

На своей странице в фейсбуке Пашинян написал, что интервью было записано в мае во время его официального визита в Чехию.

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