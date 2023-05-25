Ильхам Алиев опроверг слухи о блокировке дороги Лачин-Ханкенди

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Азербайджан никакой коридор не блокировал, дорога Лачин-Ханкенди открыта. Погранично-пропускной пункт на границе между Арменией и Азербайджаном установлен в соответствии со всеми международными нормами.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в блокировании Лачинской дороги. Его слова приводит “Азертадж”.

Президент подчеркнул, что этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста Российского миротворческого контингента. «На сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет», – отметил глава государства, добавив, что по этой дороге также беспрепятственно проезжают автомобили Международного Комитета Красного Креста и машины скорой помощи.

«Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. Думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений», – подчеркнул президент Азербайджана.

“Что касается Зангезурского коридора, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано «что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора». Это наше право, инициировать все что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами”, – добавил лидер Азербайджана.