Жёсткие формулировки в эфире госТВ

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В эфире AzTV — очередная сенсация. Вечером в рубрике «Тайны столетия», был показан документальный фильм об Абдуррахмане Фаталибейли-Дудангинском. Том самом, который получил военное образование, в начале Второй Мировой войны сделал неплохую карьеру в Красной Армии, но затем попал в плен и перешёл на сторону Германии, став главой Азербайджанского национального комитета и командиром «Азербайджанского легиона» вермахта, затем работал на радио «Свобода», входил в число лидеров азербайджанской эмиграции…Причем представили его авторы фильма вовсе не как предателя и пособника Гитлера. Азербайджан, уверены они, Дудангинский не предавал. Предателями были большевики и нацисты.

До последнего времени «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые» были на постсоветском пространстве, в том числе в Азербайджане, «красной линией». Пересекать ее до последнего времени рисковали разве что в странах Балтии.

Но сегодня фильм о Дудангинском в эфире АзТВ — это уже недвусмысленный месседж: Азербайджан намерен изучать свою историю и давать оценки тем или иным персонам без оглядки на Москву. Даже если Москве эти оценки сильно не нравятся. Более того, как выясняется, постулат «деды воевали» тоже не является абсолютным императивом. И не только потому, что сама же Россия разменяла его сиюминутную агитацию для войны с Украиной. Просто в реальности деды помнили и такой факт: 28 апреля 1920 года независимый Азербайджан был оккупирован не Гитлером и не Германией, а советской Россией. К 1941 году страна пережила уже волну «Красного террора» двадцатых годов и репрессии тридцатых, которые выкосили цвет национальной интеллигенции. И, кстати говоря, концлагерь и расстрельный полигон на острове Даш-Зира, то есть Нарген-Каспийский, тоже устроило не СС, а ВЧК-НКВД-ОГПУ.

Но, без сомнения, свою роль играет и «горячая хроника». Документальному фильму про Дудангинского предшествовал эфир воскресной информационно-аналитической передаче телеканала Həftə, где был показан по-настоящему шокирующий репортаж: росмиротворцы, временно размещённые в Карабахе, обучают армянских подростков военному делу. Вопрос был поставлен ребром: «Обучение армянских подростков владению оружием входит в рабочую программу российских миротворцев? <…> Работать грузчиками для армянских жителей, развлекаться с армянскими девушками, грабить подземные богатства Карабаха, возить оружие для армянских экстремистов, прямое участие в армянском шоу на Лачинской дороге — что упомянуть? И в продолжение всего этого, обучать армянских подростков владению оружием. Что вы хотите сделать? Чего хочешь добиться, Россия? Или время поджимает тебя, как и Армению? До 2025 года осталось всего два года, просто два года! После этого в Карабахе не останется даже чьи-то следов».

У Азербайджана более чем серьёзные претензии к российским миротворцам. Соучастие РМК в военной подготовке армянских боевиков в Карабахе — на такое в Баку даже теоретически не стали бы смотреть сквозь пальцы. Особенно если учесть, что, согласно Трёхстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, одновременно с вводом РМК должно было происходить расформирование (или вывод) армянских вооружённых формирований. Но в реальности подчинённые генерала Волкова крышуют боевиков.

И теперь в Баку на это ответили — пока в информационной сфере. Но вряд ли все ограничится только оценкой личности Дудангинского. То, что произошло в эфире АзТВ — не более чем видимое проявление весьма масштабных политических «подвижек». И если в ноябре 2020 года кому-то в Москве казалось, что присутствие росмиротворцев позволит Кремлю сохранить и укрепить позиции на Южном Кавказе, сегодня уже нет сомнений: в 2025 году миротворцы уйдут, но влияние их действий на двусторонние отношения останется.

А всего-то надо было РМК выполнять свои обязательства. И не ввязываться в опасные схемы крышевания боевиков и соучастия в грабеже природных богатств Азербайджана. И думать об этом тоже надо было вовремя. А теперь остается только внимательно смотреть телепередачи. И делать выводы.

Нурани, обозреватель