Аяз Салаев: Никакие перемены в области управления не помогут

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В Азербайджане нет единого института кинематографии, нет официальных творческих мастерских, нет открытых форумов, вообще нет никакой полемики на эту тему. Зрителю в конечном счете преподносят дурной продукт, который никак не может именоваться достойным приемником старых традиций азербайджанской кинематографической школы. А тем не менее данная тема поднимается из года в год, проблемы налицо, но никак не удается выбраться из тупиковой ситуации, в которой оказалось азербайджанское кино.

Об этом в интервью Minval.az сказал режиссер Аяз Салаев.

«Я однажды побывал на премьере одной местной комедии, и был просто в ужасе! А тем не менее зал был полный, аншлаг! И знаете, что я сделал после первой же экранной «шутки» в стиле казарменного юмора? Встал и ушел. Я не стану озвучивать название фильма, чтобы не делать рекламу этой безвкусице. Но так или иначе, подобными «шедеврами» вкус публики сильно подпорчен. И, к сожалению, сегодня может создаться впечатление, что не кинематограф формирует вкус публики, а публика диктует свои вкусы создателям кино.

Парадокс заключается вот в чем: мы переживаем абсолютно революционные дни для нашей нации, героический отрезок времени. И дело не только дело в победе. Мы обновились исторически, понимаете? Но это преображение не отразилось не только на кинематографе, но и на других сферах искусства. Вот вы лично разве заметили какие-то перемены в музыке, в литературе? В живописи? Появились новые Узеир Гаджибеков, Кара Караев, Фикрет Амиров, Таир Салахов? Нет! Есть какие-то революционные прорывы в азербайджанской науке? Тоже нет. Но скажу одно: азербайджанское кино в абсолютном долгу у народа, у нации, у тех ребят, которые не побоялись ни боли, ни страха, ни крови, ни даже смерти… Искусство и культура перед ними в неоплатном долгу», — говорит режиссер.

На вопрос сотрудника Minval.az о грядущих переменах в искусстве в связи со сменой руководства министерства культуры А.Салаев ответил, что не строит каких-либо надежд, ибо никакие перемены в области управления не помогут, пока не будет глобальной перестройки мозга деятелей искусства и культуры, в частности. А если речь идет о кино, то в головах кинематографистов — в первую очередь.

«Как можно какими-то, пусть даже новаторскими, организационными подходами изменить глобальный упадок, ситуацию, сложившуюся в кино? Должны появиться новые гении – художники, творцы, и только тогда будут перемены. Дело в этом, а вовсе не в том, что будет написано на двери того или иного кабинета, не в управлении и техническом подходе», — отмечает А.Салаев.

Ну, а на вопрос: «Что бы лично вы поменяли, если бы у вас была такая возможность?» режиссер ответил, что его присутствие на должности мало что может изменить, и потому ни на какие должности он не претендовал и не претендует.

«Я не Господь Бог, и потому обделен талантом наделять людей мозгами. Схема такая: мозги на первом месте (они же на последующих местах, вплоть до десятого), далее – как следствие — уровень, художественный вкус, умственное развитие, общее образование (а у нас оно просто чудовищное), формирование гражданской позиции, патриотизма, а уж потом все то, что могут дать чиновники на местах. Понимаете? Все вышеперечисленное надо поощрять, вот что главное. Ни технические перемены, ни менеджмент не сделают творца творцом. В кинематографе обязательно должны появиться люди, которые придумают свой мугам – кинематографический, мугам в полном понятии Космоса, заложенного в этом слове. И аппаратура, даже самая новейшая, самая крутая и дорогая, таких людей не создаст. Главное условие: они должны быть живыми, эти люди. И деньги тут совершенно ни при чем. Дайте бесталанному режиссеру хоть миллион, хоть миллиард, он все равно снимет так, как снимет. Вот в чем проблема», — говорит А.Салаев.

Режиссер коснулся также попытки замены в искусстве человеческого фактора искусственным интеллектом – новомодной тенденцией, внедряемой сегодня во все сферы человеческой жизни, тем более, что ИИ уже научили писать сценарии для кино и театров.

Так, Салаев заявил, что главный лейтмотив кино – человек, его мысли, чувства и судьба, и потому никогда ИИ не заменит человеческого фактора.

«Создать искусственные чувства нельзя, никак нельзя, понимаете? Кроме того, не может быть рукотворная машина совершенней человека – великого творения Всевышнего. Приведу простой пример: хоть я не особо сведущий в шахматах человек, но тем не менее интересуюсь. И знаете, не так давно выяснилось, что какие бы хитроумные, замудрённые комбинации не выстраивал бы компьютер, человек все равно сильнее, потому что он непредсказуем. А машина программируется, она ограничена. Шахматист же способен на нестандартные решения, которые машина просчитать просто не может в силу того, что не умеет мыслить самостоятельно. И потому я — за человеческий фактор во всем: начиная с шахмат и заканчивая кинематографом. Искусство должно создаваться живым человеком, о живом человеке и живых чувствах. Если этого нет, то плевать на такое кино и на «литературу», написанную неживым «разумом». Пусть это сегодня тренд, стиль, мода, но я никогда этого не приму, потому что теряется главный смысл и артиста, и режиссера, и сценариста – богатый внутренний мир, который должен быть буквально во всем, начиная с драматургии и заканчивая выражением лиц актеров. Да и само понятие «чувства», весь громадный диапазон, заложенный в этот термин, воспринимается ИИ исключительно через призму физиологии, но не более. И потому я считаю, что, сколько бы ни учили машину писать, никогда ИИ не напишет ни одного уникального сценария, ибо сценарий – это то, что рождается жизнью. Искусство – это время, пропущенное через сердце художника, и никакой искусственный интеллект никогда не сможет почувствовать то, что чувствует драматург, писатель, режиссер», — отмечает он.

Кроме того, А.Салаев заявил, что каждое искусство имеет свою национальность, особенности, идущие из генов народа, с учетом богатого культурного наследия: «Я искренне надеюсь, что в Азербайджане не создадут национальный искусственный интеллект, а будут интенсивно прививать гражданам культуру, образование, развивать в людях богатый внутренний мир посредством великого искусства, театра, хорошего кино и хорошей литературы».

Яна Мадатова