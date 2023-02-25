Россия прекратила все поставки нефти в Польшу, но Польша была к этому готова и необходимые поставки будут получены в другом месте, заявила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen.

Крупнейшая польская нефтяная компания больше не будет получать ни капли нефти из России, так как Россия прекратила поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек.

«Мы успешно справляемся с обеспечением запасов. Россия прекратила поставки в Польшу, мы были к этому готовы», — сказал Обайтек.

По словам Обайтека, все необходимые поставки можно получить по морю, и клиентам не нужно беспокоиться, поскольку перебои с поставками российской нефти их не коснутся.