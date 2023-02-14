Тела еще трех азербайджанских студентов были обнаружены под зданием, рухнувшим во время землетрясения в Малатье, Турция.

Об этом сообщил депутат правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) от Малатьи Ахмет Чакыр, слова которого приводит «Репорт».

Отметим, что после землетрясения в Турции не удалось получить информацию об азербайджанских студентах университета в Малатье Самире Гулиеве, Шахине Вердиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде. Сегодня ранее стало известно об обнаружении тела Шахина Вердиева.