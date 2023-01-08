С 8 января Китай снял основные ограничения на въезд в страну, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Прибывающим из-за границы все еще требуется сдавать тест на COVID-19 за 48 часов до поездки, но им уже не придется соблюдать карантин по приезде в Китай.

Также смягчены ограничения на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом, в частности, отменен обязательный карантин. Как сообщает South China Morning Post, увеличено число работающих пропускных пунктов: три из них продолжали работу во время пандемии, в дополнение к ним открылись еще четыре пункта.

Чтобы попасть в материковый Китай из Гонконга, необходимо зарегистрироваться онлайн и сдать тест на COVID-19 за 48 часов до отъезда. Associated Press со ссылкой на власти Гонконга сообщает, что в дальнейшем планируется возобновить работу еще семи пропускных пунктов.