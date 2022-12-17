Экоактивисты и представители НПО, проводящие акцию на дороге Ханкенди-Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности, золоторудном месторождении Гызылбулаг и медно-молибденовом месторождении Демирли, смотрят на большом мониторе игру за 3-е место чемпионата мира по футболу. Общественное телевидение установило большой монитор в месте проведения акции, сообщает АПА.

На мониторе демонстрируется игра за 3-е место чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

Наряду с участниками акции, за ходом игры наблюдают и российские миротворцы.

Этот факт подтверждает мирный характер акции.