Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже шестой день, сообщает Report.

Акция, начавшаяся утром 12 декабря, продолжалась всю прошлую ночь.

Несмотря на холодную погоду, количество людей, присоединившихся к мирной акции, неуклонно растет.

Принимающие участие в мирной акции протеста экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты демонстрируют стойкость духа и решимость.

На прошедшей накануне встрече в штабе российских миротворцев мониторинговая группа заявила, что отсутствие условий для мониторинга месторождений “Гызылбулаг” и “Дямирли”, естественно, не устраивает участников акции, и они не уйдут, пока их требования не будут выполнены.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества «AzerGold» должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.