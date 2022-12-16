Депутат Рази Нуруллаев на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил, что акция на дороге Шуша-Ханкенди представителями гражданского общества Азербайджана на самом деле является запоздалой:

«Наша страна до сегодняшнего дня проявляла терпение, учитывала гуманитарные факторы, а Армения и сепаратисты использовали эту дорогу в военных и мародерских целях», — отметил он.

Рази Нуруллаев предложил разместить на дороге, соединяющей Ханкенди с Арменией, пограничный и таможенный пост Азербайджана:

«Если Армения не предоставляет коридор азербайджанцам, направляющимся в Нахчыван, то почему мы должны разрешать приезжающим из Армении армянам свободно проходить?».

Депутат считает, что необходимо выдвинуть требование о досрочном прекращении миссии российских миротворцев:

«Пока они остаются в Карабахе, армянские сепаратисты будут использовать этот вопрос в своих гнусных целях. Пребывание российских миротворцев в Карабахе является прямым препятствием мирному процессу».

Рази Нуруллаев заявил, что отправленный в Карабах российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, поддерживающий сепаратизм, должен убраться с наших земель. Депутат предлагает выдвинуть требование о проведении в Ханкенди спецоперации по задержанию бандитского лидера сепаратистов Араика Арутюняна, который объявлен в международный розыск.

Рази Нуруллаев также предлагает перебросить на дорогу Шуша-Ханкенди отряд специального назначения численностью 1000 человек и сотню единиц военной техники для обеспечения безопасности участников акции.