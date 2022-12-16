Российские миротворцы, объединившись с местными армянами, создают условия для незаконной поставки оружия, незаконно пропускают на наши территории граждан Ирана.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

«Уже несколько дней, как азербайджанские экологи выражают протест против ущерба, наносимого экологии на территориях Азербайджана. Участники акции выражают протест против этого, и мы их поддерживаем. В этих процессах, в основном, участвует молодежь. Азербайджанская молодежь получила уроки патриотизма, и мы гордимся ею. Страна, у которой такая молодежь и такой Верховный главнокомандующий всегда достойна победы», — сказал Новрузов.