Началась транспортировка азербайджанского газа в Молдову через интерконнектор Греция-Болгария (IGB). Об этом сообщили в компании ICGB, передает «Тренд».

Как сообщается, транспортировка первых партий началась сегодня утром.

«IGB играет ключевую роль в диверсификации поставок природного газа в регион. Интерконнектор напрямую соединяет Болгарию с Трансадриатическим газопроводом, что обеспечивает доступ к новым разнообразным источникам и напрямую способствует повышению надежности поставок. Новая инфраструктура является ключевой для всего региона Центральной и Юго-Восточной Европы, создавая совершенно новый маршрут для транспортировки природного газа из новых источников в ряд стран, включая Молдову и Украину», — сказали в компании.

В ICGB отметили, что объёмы природного газа, транспортируемого через интерконнектор, обеспечивают почти треть потребления Болгарии в зимний период. Зарезервированные мощности для Молдовы также будут использоваться для внутреннего потребления страны в зимний период.

Свободные мощности IGB предлагаются компанией ICGB на двух ведущих европейских платформах — PRISMA и RBP. С началом транспортировки газа в Молдову более 80 процентов IGB зарезервировано.