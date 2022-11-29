Многие западные эксперты считают, что военный конфликт между Россией и Украиной может затянуться на несколько лет и превратиться в позиционную войну. Так считает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag он предупредил о необходимости долгосрочной поддержки Украины.

«Нужно готовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если расходы высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания», — сказал Столтенберг, подчеркнув так же, что материальные расходы нельзя сравнивать с ценой, которую украинцы платят своими жизнями.

Украинский политолог Игорь Дмитриев считает, что российские власти превратили войну в велосипед, который непременно упадет, если остановится. И в Кремле это прекрасно понимают, так как пройдена точка невозврата. Об этом Дмитриев сказал в интервью Minval.az, где коснулся также геополитических вопросов, волнующих азербайджанскую общественность.

— Идет 10-ый месяц войны. Что вы думаете о ней? Почему Россия все еще держится и продолжает войну, несмотря на санкции и другие ограничения?

— Есть несколько аспектов, и я хочу начать с первого – внутриполитического. Поражение для нынешней российской власти заведомо невозможно. Но также невозможен исход военной победы – хоть в каком-то более или менее приемлемом для пиаровского освещения виде. Такая патовая ситуация, к которой применим только один термин: no regret no Gloria. Дело в том, что российские власти превратили войну в велосипед, который упадет, если остановится. И если сейчас Россия остановит войну окончательно, то велосипед упадет. Дело в том, что российское общество слишком сильно разогрето пропагандистски не только за эти 10 месяцев войны, но и, пожалуй, за все предыдущие восемь лет. Оно настроено на ожидание не только в плане присоединения «Новоросии» к составу России, но и на полную военную капитуляцию Киева. Да и вообще, то, что в России называется «денацификацией» Украины, по сути, является требованием ликвидации украинцев как отдельной нации, а Украины – как отдельного государства.

Согласно данным, представленным экспертами, которым можно доверять, примерно 20% активной части населения настроено весьма шовинистически, к ней как раз прислушивается правящая российская власть.

— Вы имеете ввиду «пятую колонну»?

— Они станут «пятой колонной», если только власть пойдет на какие-то уступки. Мы это уже наблюдали в марте, когда возник проект стамбульских договоренностей, когда стало ясно, что блицкрига, на который так рассчитывал Кремль, не получится. Тогда же возникло очень сильное радикальное сопротивление в той же самой активно-патриотической части населения. Оно было настолько непримиримым, что стало понятно, что режим может потерять свою твердую опору на него. Повторюсь – это не просто диванные эксперты, эти настроения очень сильно чувствовались в армии, спецслужбах, среди силовиков, к которым как раз Кремль прислушивается. Поэтому, несмотря на то, что Россия терпит поражение на поле боя, несмотря на то, что до сих пор не только не достигнуты успехи, но и Россия потеряла единственный областной центр Украины, захваченный с февраля месяца – Херсон, она продолжает войну, и будет это делать до тех пор, пока ситуация на поле боя не станет просто катастрофически неприемлемой.

— Столтенберг заявил, что Россия будет использовать зиму в качестве тактического оружия, направленного против Украины. И на самом деле, у России был уже аналогичный опыт с Наполеоном и Гитлером. И в войне с Украиной Россия постарается использовать энергетический кризис. Тем более, что Россия уже бьет по объектам инфраструктуры, пытаясь ввергнуть Украину в заледеневший ад.

— Я согласен с генсеком НАТО насчет использования Россией зимы в качестве оружия. Ежедневно мой день начинается и заканчивается звонками в Украину, и ситуация на самом деле весьма плачевная: украинцы сутками сидят без света. А теперь представьте, что отключения происходят и в больницах, во время плановых и внеплановых операций, ведь понятно, что генераторы не вечны. И очень приятно было узнать, что азербайджанские власти заявили о поставке в Украину генераторов, и вообще очень радостно, что Азербайджан оказывает Украине всяческую поддержку. Это очень важно, что Украина сейчас получает помощь от братского азербайджанского народа, и в том числе от стран Европы, которые тоже присылают генераторы. Считаю, что вся эта помощь не даст Украине замерзнуть.

— Энтузиазм стран ЕС – лояльность, милосердие, поддержка, постепенно сходят на нет. Уже на этот вопрос многие смотрят не сколько сквозь пальцы, сколько с раздражением. Хотя не секрет, что войну в Украине развязали НАТО и Европа, о чем вы говорили в одном из своих интервью. Почему же сейчас такое отчуждение? Неужели эти страны тоже были настроены на блицкриг? Так или иначе, конца войне пока что не предвидится, и некоторые аналитики говорят о том, что для окончания войны потребуются годы. Как вы считаете, в чем причина такого охлаждения?

— Во-первых, считаю, что это эмоциональная усталость, так как существует предел человеческой эмпатии, человеческий фактор. Ни одно массовое эмоциональное чувство не может все время поддерживаться на одном и том же топовом уровне, если дело, конечно же, не касается угрозы жизни, если произошло стихийное бедствие или нападение на страну. Эмпатия по отношению к жителям какой угодно страны – будь то Украина, Сирия или Ирак – имеет свои пределы, к сожалению. К руководству некоторыз западных держав у меня, как у политолога есть весьма обоснованные претензии, и самое главное разочарование заключается в следующем: складывается грустное впечатление, что Запад заинтересован отнюдь не в окончании войны, выводе российских войск с территории Украины, принятии мирного договора, гарантирующего невмешательство в дела Украины со стороны России. Запад заинтересован в максимальном продолжении войны, пусть даже через временное перемирие.

Позиция властей США говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в поражении России поскольку после этого Россия неминуемо «ляжет» под Китай, точнее, станет вассалом Поднебесной, усилит ее, и США этого не хочет. Им важно, чтобы Россия осталась в том состоянии, в котором она пребывает сейчас – ослабленная, но пытающаяся еще из себя что-то строить, чем если Россия в окончательном и сломленном состоянии станет явным сателлитом другой – более сильной державы. Есть еще один факт, который меня печалит: буквально несколько дней назад США запретили Польше поставить в Украину истребители МИГ-29. По той же самой причине не поставляются системы ПВО, способные хорошо защитить небо Украины. Я уже не говорю о поступательной технике. Запад дает Украине ровно столько вооружения, чтобы страна могла только сопротивляться, но не столько, чтобы Украина могла победить. Исходя из сказанного у меня прогнозы довольно пессимистические.

— Россия сменила тактику и наносит масштабные удары по критической инфраструктуре Украины, надеясь, что Киев согласится на переговоры и примет их условия. Как считаете, насколько успешна такая тактика?

— Украинская власть не может позволить себе пойти на мир на российских условиях, несмотря на энергетический блэкаут. Украинцев это еще больше разозлило. Ярость, ненависть, непримиримость выросли за эти месяцы многократно, уровень агрессии растет с каждым днем. Киев такая ситуация не вынудит к переговорам, потому что это будет означать снос нынешней украинской власти. Если Зеленский, который является в глазах украинцев национальным героем, пойдет на отдачу 20% украинской территории России, то он превратится в слабака.

— Согласно мнению политических аналитиков, сейчас в тренде короткие войны, так как сама жизнь упростилась, и ценности, соответственно, не те. Нельзя назвать войну «ценностью» ни в коем случае, но так или иначе эта фраза была произнесена, и потому, согласно их мнению, война должна быть не более чем марш-броском как, скажем, у Азербайджана, который 30 лет ждал своего часа и за 44 дня освободил свои исторические территории от армянского агрессора. Давайте коснемся вопроса нашего региона, где ситуация остается напряженной. Армения и ее боевики каждый день обстреливают азербайджанские позиции. Допускаете ли вы новую войну? И какова на ваш взгляд логика армянских властей?

— Я согласен насчет тренда о коротких войнах, это меткое замечание. Но отмечу, что в этом случае Россия, и в вопросе с Украиной, и в вопросе с Азербайджаном, принципиально не хочет идти в ногу со временем и затягивает военные конфликты, как в средневековье. Странная ситуация на Южном Кавказе, связанная с тем, что между Арменией и Азербайджаном до сих пор не подписывается мирный договор, несмотря на то, что расставлены четкие акценты, несмотря на соглашения 2020 года.

— Ситуация неоднозначная, сильно раздражает это армянское «рычание из-под скалки» и метание камней в спину победителя. Кроме того, несмотря на тот факт, что победу Азербайджан признал практически весь мир, во Франции подписывается антиазербайджанская резолюция.

— Я бы не стал паниковать по поводу антиазербайджанской резолюции, поскольку она не имеет юридической силы, а носит рекомендательный характер. И правительство Макрона слишком сильно связано обязательствами с международным сообществом, чтобы оно смогло себя противопоставить однозначно международному мнению. И потому французская власть не сможет реализовать резолюцию Сената. После подписания Вашингтонской декларации, где четко расставлены акценты в отношении договора Азербайджана с Арменией, ясно определилась позиция западного сообщества, а Франция в это сообщество накрепко интегрирована. Единственная позиция, на которую рассчитывает армянская власть – это поддержка Кремля. Кстати, назначение Рубена Варданяна в «новое правительство» т.н. «Арцаха» — еще один показатель того, что Кремль будет пытаться удержать инициативу максимально долго. Но это погибельная позиция. Мы отлично понимаем, что Россия, по уши завязшая в войне с Украиной, не способна сейчас ни к каким действиям на Южном Кавказе, хотя бы потому, что вся ее военная мощь, а точнее, ее остатки, сосредоточена на украинском фронте.

Кроме этого, у Пашиняна нет никаких ресурсов, и честно говоря, я тоже нахожусь в недоумении от странной позиции официального Еревана. Ведь очевидно, что позиция эта тупиковая, не несет ничего хорошего самой армянской власти. Рано или поздно власть эта сдастся на милость прогресса, а прогресс остановить невозможно, и пытаться противостоять ему, грубо говоря – плевать против ветра.

Пашинян прекрасно понимает, что армянская реваншистская общественность никогда не признает его своим. Я считаю, что затяжного конфликта не будет. Если ситуация с Украиной для России – вопрос жизни и смерти, то Южный Кавказ – это второстепенное дело для российского общества, у российской власти нет возможности ввязаться всерьез военным образом в ситуацию на Южном Кавказе. Максимум, что может Россия – это оказать «дипломатическую поддержку», практически пропагандистскую.

И я думаю, что российская власть вынуждена будет уйти с Южного Кавказа. Сейчас в Армении уже идут разговоры о возможном выходе страны из состава ОДКБ, и я считаю, что у западного сообщества хватит пряников, чтобы прикормить Пашиняна и убедить его в том, что сотрудничество с Западом гораздо более перспективно, чем с умирающей агонизирующей империей.

Яна Мадатова