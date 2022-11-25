Командование российского миротворческого контингента, временно размещённого в части Карабахского региона Азербайджана, решили ответить на появившееся накануне заявление Минобороны нашей страны — о нем уже сообщал Minval. Военное ведомство Азербайджана, напомним еще раз, выразило свое возмущение, что командование РМК использует в своих пресс-релизах армянские топонимы, не соответствующие официальным географическим названиям в Карабахе, что сообщения о нарушениях прекращения огня армянской стороной игнорируются командованием РМК и даже не включаются в релизы и т.д.

И вот теперь появился ответ — на «неофициальном» ТГ-канале росмиротворцев c громким названием Peacekeeper. Приводим его полностью:

«Вооруженные Силы Российской Федерации и Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе в ходе выполнения учебных и боевых задач используют топонимы, установленные топографическими картами Генерального штаба ВС РФ.

Вызывает удивление критика из Баку относительно названия населенного пункта Магавуз, так как ранее и неоднократно, в бюллетенях Минобороны России использовались и другие неазербайджанские топонимы в контексте обеспечения сопровождения автомобильных колонн граждан Азербайджана через территорию Нагорного Карабаха. Однако это не приводило к высказыванию претензий в информационном пространстве. Более того, при согласовании маршрута движения колонн и организации взаимодействия с российскими миротворцами азербайджанская сторона также используют эти топонимы.

Деятельность Российского миротворческого контингента регламентируется трехсторонним Заявлением Президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 г. и направлена на контроль за соблюдением режима прекращения огня и неоднократно получала высокую оценку своей эффективности от официальных лиц Азербайджана на различных встречах.

Нарушения режимов прекращения огня, публикуемые в официальных бюллетенях Министерства обороны Российской Федерации, фиксируются наблюдательными постами миротворцев с использованием оборудования объективного контроля, позволяющего вести наблюдение в любое время суток.

Было бы совсем не плохо Министерству обороны Азербайджанской Республики не подвергать сомнению деятельность Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе по таким незначительным поводам, а в тесном взаимодействии с ним, в том числе и на местах, продолжить работу по сохранению мира в регионе».

Прежде всего, вынуждены посоветовать командованию РМК оставить назидательный тон. Они не приехали из Москвы инспектировать Закавказский военный округ, а осуществляют на территории другого государства временную — еще раз подчеркнём, ВРЕМЕННУЮ! — миротворческую миссию.

А вот по поводу того, как РМК свою миссию осуществляет, комментарий Минобороны даёт исчерпывающую картину. И перед тем, как писать свой ответ тоном сварливой старухи, командованию РМК следовало бы внимательно ознакомиться с текстом заявления МО Азербайджана, точнее, с тем его абзацем, где указывается, что Баку неоднократно обращал внимание командования миротворцев на использование ненадлежащей топонимики. Что же до ссылок на «карты Генштаба ВС РФ», то, думается, российский Генштаб должен использовать в отношении других стран топонимику, установленную официальными властями этих стран. А не использовать терминологию сепаратистов и не изобретать непонятных названий вроде «ФУРУХ» вместо «Фаррух», как это было совсем недавно. «Арбатскому военному округу» вряд ли захочется увидеть на картах собственной страны «Кенигсберг» вместо Калининграда, «Джохар-Гала» вместо Грозного или ещё что-нибудь в том же роде.

Что же до второй части сварливого «ответа», то, во-первых, если уж РМК ссылается на Трехстороннее заявление о прекращении огня от 10 ноября, то его тоже следовало бы внимательно прочитать Особенно тот его пункт, где говорится, что миротворческий контингент развертывается одновременно с выводом армянских вооружённых формирований. И ответить на вопрос, кто открывает огонь по азербайджанским позициям в направлении городов Шуша, Тертер, Агдам и Ходжавенд из-под прикрытия «миротворцев», у которых за два года так и не дошли руки до разоружения бандформирований. И перед тем, как изрекать, что Минобороны Азербайджана «было бы неплохо» лучше сотрудничать с миротворцами, самим миротворцам было бы неплохо в 2025 году убраться с территории Азербайджана, как того требует то самое Трехстороннее заявление.

Нурани, обозреватель