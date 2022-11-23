23 ноября в Белграде после завершения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе состоялась церемония подписания документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Сербия Александр Вучич подписали «Совместное заявление президента Азербайджана и президента Республики Сербия», «Меморандум о создании Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Республикой Сербия» и являющийся приложением к нему «Устав Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Республикой Сербия».

«Соглашение о реадмиссии между правительством Азербайджана и правительством Республики Сербия» подписали министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов и министр внутренних дел Республики Сербия Братислав Гасич.

«Меморандум о взаимопонимании относительно признании сертификатов «Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года» между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Горан Весич.

«Административное соглашение между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия о применении «Соглашения о социальном обеспечении между правительством Азербайджана и правительством Республики Сербия» подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Республики Сербия Никола Селакович.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Агентством развития Республики Сербия» подписали посол Азербайджана в Республике Сербия Кямиль Хасиев и директор Агентства развития Сербии Радош Газдич.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана — AZPROMO и Торгово-промышленной палатой Сербии» подписали посол Азербайджана в Республике Сербия Кямиль Хасиев и вице-президент Торгово-промышленной палаты Сербии Михайло Весович.

