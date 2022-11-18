Поставки российского газа в Азербайджан по новому договору «Газпрома» с компанией SOCAR начались 15 ноября. Об этом российский холдинг сообщил в телеграм-канале.

«Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)», — сказано в сообщении.

В «Газпроме» уточнили, что поставки голубого топлива будут продолжаться до марта 2023 года, а их общий объём составит до одного миллиарда кубометров газа.

Российский «Газпром» в 2000–2006 годах поставлял газ в Азербайджан, затем была пауза до 2017–2018 годов. С 2019-го страна вновь отказалась от топлива из РФ после запуска второй фазы разработки месторождения Шах-Дениз в Каспийском море.