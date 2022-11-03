Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-лейтенант Бахтияр Эрсай вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым понаблюдал за учениями спецназа у южных границ страны.
Командующий группой специального назначения Вооруженных сил Турции в Азербайджане генерал-лейтенант Бахтияр Эрсай вместе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым понаблюдал за учениями спецназа у южных границ страны.
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