22.14. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном согласовали совместное заявление, однако не все удалось согласовать по Карабаху.

Он назвал встречу с Алиевым и Пашиняном полезной.

По словам российского лидера, создана атмосфера для будущих договоренностей.

«Саммит показал, что стороны могут договариваться о будущем, в нормализации отношений заинтересованы все», — отметил он.





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31 октября в Сочи проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.