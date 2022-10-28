27 октября на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об опасениях России из-за якобы имеющихся в Соединенных Штатах «боевых комарах».

По словам Небензи, речь идет о запатентованном в США биологическом оружии, которое могло бы «уничтожить весь личный состав противника».

«В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций – и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний, […] зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные перед ним задачи», – заявил Небензя.

Российский дипломат отметил, что Москва пыталась получить разъяснения Вашингтона по этому поводу, но вопрос «остается без должной реакции по существу».

Из этого Небензя делает вывод, что «игнорирование со стороны США российские претензии лишь подтверждают их обоснованность».

Он также в очередной раз повторил российский фейк о якобы разработке биологического оружия в Украине, сославшись на некие документы подразделения СБУ в захваченном российскими войсками Херсоне.

О «боевых комарах» в США и биологическом оружии в Украине Небензя говорил с серьезным видом.

