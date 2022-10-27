Спикер парламента Азербайджана верит, что в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией будет подписан мирный договор.

С данным заявлением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 27 октября на встрече с председателем Сената Верховного Меджлиса Узбекистана Танзилей Нарбаевой.

T.Нарбаева отметила, что темпы сотрудничества между парламентами двух стран в последние годы ускорились.

Она сказала, что сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах вызывает удовлетворение.

С.Гафарова отметила, что наши народы разделяют общие ценности и что оба народа являются важной частью тюркского мира. Она отметила особую роль взаимных визитов глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном и подчеркнула важность подписанных в ходе этих визитов документов в плане развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

Глава парламента также рассказала о новых реалиях в регионе после Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. С.Гафарова еще раз выразила благодарность правительству Узбекистана за поддержку в строительстве школы в Физулинском районе.

Глава Милли Меджлиса выразил глубокую уверенность в том, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в ближайшее время.