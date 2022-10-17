Сегодня отечественные телеграм-каналы распространили кадры, запечатлевшие очередной акт вандализма армян. Хотя точной информации о местоположении нет, сообщается, что армянские вандалы разрушают могилы, принадлежащие азербайджанцам, недалеко от Ханкенди, в Басаркечарском районе. На кадрах, которыми поделился армянский пользователь в соцсети TikTok, видно, как грузовик ломает надгробные камни на азербайджанском кладбище.

Вне зависимости от района, где произошел инцидент, речь идет об акте вандализма и очередной армянской жестокости по отношению к культурному наследию азербайджанцев. Таким образом, путем искажения истории, армяне пытаются стереть следы азербайджанцев на захваченной ими территории.

Произошедшее еще раз показывает актуальность предложения Баку о создании миссии ЮНЕСКО по расследованию судьбы памятников истории и культуры, принадлежавших азербайджанцам на территории Армении. Однако на фоне равнодушного отношения ЮНЕСКО армянская сторона продолжает разрушать культурно-историческое наследие, созданное азербайджанским народом на протяжении сотен лет. Пока ЮНЕСКО закрывает глаза на грубые нарушения условий Гаагской конвенции 1954 года, увеличивается количество разрушенных памятников, кладбищ и мечетей.

Еще ранее, 8 сентября государственный канал АзТВ подготовил репортаж о чудовищных деяниях армян, совершенных ими на мусульманских кладбищах в Лачине. Оказывается, нелюди не только сжигали кладбища, но перед этим раскапывали могилы азербайджанцев в поисках золотых зубов. Тогда всемирно известный фотограф Реза Дегати заснял на камеру в освобожденном от оккупации Лачине очередные доказательства варварства армян.

Р.Дегати отметил, что в поисках золотых зубов усопших азербайджанцев армяне не гнушались раскапывать и грабить могилы наших соотечественников.

«В основном они брали черепа умерших. Потому что традиционно имевших золотые зубы азербайджанцев хоронили вместе с ними. Армяне искали золотые зубы по всему Карабаху и Зангезуру. Вот уже 18 месяцев я снимаю фотографии здешних захоронений. Разграблены практически все могилы», — добавил он.

В связи с последним инцидентом в Ханкенди МИД Азербайджана распространил заявление. В нем, в частности говорится: «Азербайджан собирает и документирует видеокадры о вандализме, больших разрушениях, совершенных на освобожденных территориях, и предпринимает соответствующие шаги для того, чтобы армянская сторона ответила за эти действия, в том числе, за нанесенный ущерб. Международное сообщество не должно молчать на эти зверства, совершаемые Арменией не только против наследия Азербайджана, но и человечества».

В документе отмечается, что «препятствование Арменией в период 30-летней оккупации визиту миссии ЮНЕСКО в регион, и то, что из-за деструктивной позиции Еревана визит миссии ЮНЕСКО до сих пор не состоялся, несмотря на то, что Азербайджан пригласил миссию в регион после освобождения своих территорий, вызывает глубокое сожаление».

«Недавние видеокадры, отображающие вандализм армян в отношении могил азербайджанцев, ясно показывают, почему Армения не заинтересована в визите в регион международной миссии: «Эти акты вандализма, совершенные радикальными армянами, наносят удар по процессу нормализации отношений между двумя странами на хрупком постконфликтном этапе»,- отмечает МИД.

В свою очередь омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с призывом в связи с разрушенными армянами могилами азербайджанцев.

«Как видно, армяне совершали вандализм в отношении надгробных памятников, принадлежащих азербайджанцам, похороненным в городе Ханкенди, в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Эти действия совершались намеренно и на почве ненависти. Учитывая то, что шаги Армении, направленные на формирование неверного представления об Азербайджане на международном уровне, в последнее время приобрели более широкий размах, призываем международные организации и мировое сообщество не оставаться равнодушными к таким случаям вандализма, для обеспечения справедливого мира и безопасности в регионе не допускать совершения провокационных действий, разжигающих национальную и религиозную вражду, принимать меры для того, чтобы Армения не проводила политику ненависти», — отмечается в заявлении.

К сожалению, так называемый цивилизованный мир, который цинично обвиняет Азербайджан то в попрании прав человека в стране, то в агрессии против армян, закрывает глаза на чудовищные преступления своих «подопечных». Безнаказанность порождает новое преступление. И пока международное сообщество, всякие международные организации типа Human Rights Watch индифферентно наблюдают за этими преступлениями, зверства армян продолжатся. И подобные кадры лишний раз доказывают истину: сепаратистский режим должен быть уничтожен. Другого варианта просто нет…

Фарид Теймурханлы