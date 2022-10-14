Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, согласно которой Россия признается «террористическим режимом». Об этом сообщил член украинской делегации и вице-президент комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко.

Документ носит название «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». Его инициатором стал представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис.

В поддержку резолюции проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один воздержался. Итоговый документ опубликовали на сайте ПАСЕ. Из другой поправки следует, что российские политические партии обвиняются в «пособничестве терроризму», поскольку те голосовали «за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран».

Решения ПАСЕ носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.