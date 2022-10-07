Бывший канцлер Германии Ангела Меркель убеждена в том, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

Об этом она заявила в четверг вечером на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене.

Меркель подчеркнула, что прочного мира в Европе можно добиться только при участии России.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — приводит ее слова агентство DPA.

Экс-глава правительства ФРГ отметила, что нынешние события в Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно.

«Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала», — констатировала Меркель.