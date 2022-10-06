Управление делами Московской патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России письмо, в котором благословило их на молитвы о здравии президента Владимира Путина в честь его 70-летия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте патриархии.

«7 октября с.г. президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в письме.

На следующий день, 8 октября, в день праздника Сергия Радонежского, патриарх призвал «вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента России».