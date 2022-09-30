ВСУ окружают российских военных в районе Лимана Донецкой области, и теперь россиянам придется просить о коридоре, чтобы выйти из «котла», заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал 30 сентября в Twitter.

На лиманском направлении идет операция по окружению российской группировки и она находится «на этапе завершения», сообщил сегодня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Восемь лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат», – написал Подоляк.