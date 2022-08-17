Соединенные Штаты во вторник осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета, способная нести несколько ядерных боеголовок, была запущена в 00:49 по времени Тихоокеанского побережья США из шахтной пусковой установки на базе американских Космических сил Ванденберг в штате Калифорния, «чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил и уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания».

По имеющимся данным, учебные боеголовки ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразили заданные цели на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.