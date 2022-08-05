Британские СМИ пишут о нападении группы радикальных религиозных фанатиков на посольство Азербайджана в Лондоне.

Ворвавшиеся в посольство Азербайджана в Великобритании лица являются членами радикальной религиозной группировки The Mahdi Servants Union.

По данным издания, это базирующаяся в Лондоне организация мусульман-шиитов, заявившая на своем сайте о желании установить «господство цивилизации».

Ранее Minval.az cообщал, что лидером группировки является Ясир Аль-Хабиб. На опубликованных в социальных сетях снимках члены группировки размахивают своими флагами с балкона посольства Азербайджана в Кенсингтоне, расписывают на арабском лозунги на стене и срывают азербайджанский флаг. И подобное бесчинство происходит в столице Англии, которая славится своей чопорностью и аристократизмом.

Согласитесь, что вандализм группы бесноватых лже-мусульман не укладывается в рамки международных норм права. И тем более, удивительно подобную вакханалию наблюдать в Великобритании, которая является одной из стран, ратующих за цивильный образ жизни. Якобы является.

Тем временем факт нападения на посольство Азербайджана вызвал широкий резонанс.

Так, МИД Азербайджана распространил сообщение о том, что 5 августа 2022 года временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в Министерство иностранных дел.

Ему был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне. В свою очередь Великобритания отреагировала на сей инцидент, но слишком запоздало.

Посольство Великобритании распространило заявление в связи со вчерашним инцидентом в посольстве Азербайджана в Лондоне.

Великобритания осуждает действия протестующих, проникших в здание посольства, и в настоящее время проводит тщательное расследование в связи с инцидентом.

Но в данном случае интересен другой аспект. Каким образом при английской педантичности, радикально настроенные элементы смогли не только приблизиться к азербайджанскому посольству, но и ворваться в него? Куда смотрели английские полицейские? Ведь, по сути, согласно международным нормам права, азербайджанское посольство является суверенной территорией Азербайджана. Следовательно, при полной преступной халатности английских властей, был совершен акт агрессии в отношении нашей страны.

И сей вопиющий инцидент странным образом совпал с всплеском напряженности в Карабахском регионе Азербайджана. Конечно же, поле для конспирологии широко, но винить во всем армян, было бы не совсем верно. Оставим армянскую тему в стороне, и акцентируем внимание на позиции Великобритании.

А она вызывает недоумение тем, что официальный Лондон отнесся к инциденту поверхностно. Версий относительно причины варварства религиозных фанатиков в отношении нашего посольства немало. Но фактом остается то обстоятельство, что правоохранительные органы Великобритании допустили преступную халатность.

Несложно представить что было бы, если бы в Баку в отношении английского посольства произошел подобный случай. Официальный Лондон непременно сделал бы пространное заявление, что в Азербайджане выступают против европейских ценностей.

Это же в стиле «справедливого» цивилизованного мира видеть соринку в чужом глазу, не замечая бревна у себя…

Фарид Теймурханлы