Британские СМИ пишут о нападении группы радикальных религиозных фанатиков на посольство Азербайджана в Лондоне.
Ворвавшиеся в посольство Азербайджана в Великобритании лица являются членами радикальной религиозной группировки The Mahdi Servants Union.
По данным издания, это базирующаяся в Лондоне организация мусульман-шиитов, заявившая на своем сайте о желании установить «господство цивилизации».
Ранее Minval.az cообщал, что лидером группировки является Ясир Аль-Хабиб. На опубликованных в социальных сетях снимках члены группировки размахивают своими флагами с балкона посольства Азербайджана в Кенсингтоне, расписывают на арабском лозунги на стене и срывают азербайджанский флаг. И подобное бесчинство происходит в столице Англии, которая славится своей чопорностью и аристократизмом.
Согласитесь, что вандализм группы бесноватых лже-мусульман не укладывается в рамки международных норм права. И тем более, удивительно подобную вакханалию наблюдать в Великобритании, которая является одной из стран, ратующих за цивильный образ жизни. Якобы является.
Тем временем факт нападения на посольство Азербайджана вызвал широкий резонанс.
Так, МИД Азербайджана распространил сообщение о том, что 5 августа 2022 года временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в Министерство иностранных дел.
Ему был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне. В свою очередь Великобритания отреагировала на сей инцидент, но слишком запоздало.
Посольство Великобритании распространило заявление в связи со вчерашним инцидентом в посольстве Азербайджана в Лондоне.
Великобритания осуждает действия протестующих, проникших в здание посольства, и в настоящее время проводит тщательное расследование в связи с инцидентом.
Но в данном случае интересен другой аспект. Каким образом при английской педантичности, радикально настроенные элементы смогли не только приблизиться к азербайджанскому посольству, но и ворваться в него? Куда смотрели английские полицейские? Ведь, по сути, согласно международным нормам права, азербайджанское посольство является суверенной территорией Азербайджана. Следовательно, при полной преступной халатности английских властей, был совершен акт агрессии в отношении нашей страны.
И сей вопиющий инцидент странным образом совпал с всплеском напряженности в Карабахском регионе Азербайджана. Конечно же, поле для конспирологии широко, но винить во всем армян, было бы не совсем верно. Оставим армянскую тему в стороне, и акцентируем внимание на позиции Великобритании.
А она вызывает недоумение тем, что официальный Лондон отнесся к инциденту поверхностно. Версий относительно причины варварства религиозных фанатиков в отношении нашего посольства немало. Но фактом остается то обстоятельство, что правоохранительные органы Великобритании допустили преступную халатность.
Несложно представить что было бы, если бы в Баку в отношении английского посольства произошел подобный случай. Официальный Лондон непременно сделал бы пространное заявление, что в Азербайджане выступают против европейских ценностей.
Это же в стиле «справедливого» цивилизованного мира видеть соринку в чужом глазу, не замечая бревна у себя…
Фарид Теймурханлы
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