25 июля госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и дал положительную оценку встрече и прямому диалогу министров иностранных дел двух стран в Тбилиси.

Президент Ильхам Алиев расценил встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя странами. Глава нашего государства сказал, что Азербайджан уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ожидает такого же шага от Армении.

Энтони Блинкен также заявил, что США готовы оказать техническую поддержку в открытии транспортного сообщения и связи между Арменией и Азербайджаном.

В ходе беседы с удовлетворением была отмечена важность недавно подписанного меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Комиссией Европейского Союза в сфере энергетики.

Затем глава нашего государства затронул гуманитарные вопросы и заявил, что более 3890 азербайджанцев считаются пропавшими без вести со времен Первой армяно-азербайджанской войны, и обратил внимание на то, что, несмотря на неоднократные обращения к армянской стороне, не было предоставлено никакой информации о местах массовых захоронений.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Армения заминировала освобожденные территории Азербайджана, и с момента окончания войны более 240 наших граждан погибли или лишились здоровья в результате взрывов мин.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.