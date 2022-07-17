Бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова задержана, подтвердил Би-би-си ее адвокат. В телеграм-канале Овсянниковой опубликованы фотографии, на которых видно, как сотрудники полиции уводят ее к фургону. О причинах задержания данных пока нет.

По словам адвоката журналистки Дмитрия Захватова, ее задержали в Москве возле дома. Где она сейчас находится, адвокат пока выяснить не смог

«Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — сказано в сообщении в ее телеграм-канале.

В середине марте Овсянникова провела акцию протеста в прямом эфире новостей Первого канала, выбежав за спину ведущей Екатерины Андреевой с плакатом против войны в Украине.

После этого она получила административный штраф и покинула страну, отправившись на работу в Германии. Недавно Овсянникова вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.

15 июля она провела одиночный антивоенный пикет около Кремля. На ее плакате было написано: «Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»